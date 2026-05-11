Quién es la esposa de Beto Casella, la mujer con la que se casó en secreto: así es Carolina Wyler

Beto Casella y Carolina Wyler se conocieron trabajando juntos en radio antes de iniciar su romance

La vida sentimental de Beto Casella volvió a quedar en el centro de la atención luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto casamiento secreto con Carolina Wyler. Aunque la pareja mantiene un perfil bajo desde el inicio de la relación, en los últimos días crecieron las especulaciones sobre el fuerte presente que atraviesan juntos.

Cómo comenzó la historia de amor entre Beto Casella y Carolina Wyler

La relación entre Beto Casella y Carolina Wyler nació en un contexto completamente profesional. Ambos se conocieron trabajando en radio, un medio que terminó convirtiéndose en el escenario del inicio del vínculo sentimental.

Compartieron largas jornadas laborales en los programas Levantado de 10 y Bien Levantado, donde coincidían durante siete horas diarias al aire. Durante mucho tiempo, la relación fue exclusivamente laboral y de compañerismo.

El conductor ya se había separado en 2013 de Patricia Quintero, madre de sus hijos Franco y Juan Pablo. Sin embargo, recién años después comenzó a desarrollarse una conexión diferente con la locutora y periodista.

Según relató la propia Carolina Wyler, durante cinco años entre ambos existió únicamente una relación de trabajo basada en el respeto profesional. Con el tiempo, las conversaciones comenzaron a ir más allá del estudio de radio y se trasladaron a mensajes privados, debates sobre actualidad y charlas vinculadas a lecturas e intereses en común.

El mensaje que cambió la relación entre Beto Casella y Carolina Wyler

La historia dio un giro inesperado a partir de un mensaje que la periodista le envió al conductor. Ese intercambio marcó un antes y un después en el vínculo y modificó la dinámica entre ambos.

Aunque nunca trascendió públicamente cuál fue exactamente la frase que inició el acercamiento sentimental, desde ese momento las conversaciones adquirieron otro tono y la relación comenzó a evolucionar fuera del ámbito laboral. Con el correr de los meses, el vínculo se consolidó de manera natural, aunque la pareja decidió mantener la historia lejos de la exposición mediática.

Uno de los principales motivos por los que evitaron oficializar rápidamente el romance fue la diferencia de edad, que supera los 25 años. Cuando comenzó la relación, Carolina Wyler tenía 27 años de edad y, según trascendió, existía cierta preocupación sobre cómo podía reaccionar su entorno familiar ante la noticia. Finalmente, cuando la pareja sintió que el vínculo estaba afianzado, decidió mostrarse públicamente y confirmar la relación.

Quién es Carolina Wyler

La relación comenzó después de años de compañerismo y largas conversaciones fuera del estudio

Además de ser conocida por su vínculo con Beto Casella, Carolina Wyler desarrolló una carrera vinculada tanto al periodismo como a la psicología. La actual pareja del conductor trabajó durante años en medios de comunicación, especialmente en radio, donde construyó gran parte de su trayectoria profesional. Su perfil siempre estuvo asociado a un estilo reservado y alejado de los escándalos mediáticos.

Esa misma discreción también se trasladó a la relación sentimental que mantiene con Casella, ya que ambos eligieron preservar gran parte de su intimidad desde el comienzo del romance.

Los rumores de casamiento secreto entre Beto Casella y Carolina Wyler

En las últimas semanas comenzaron a circular versiones que aseguran que Beto Casella y Carolina Wyler habrían dado un paso más en la relación y se casaron en secreto. Según trascendió, la ceremonia habría sido íntima y alejada del circuito mediático, en línea con el perfil bajo que sostienen desde hace años. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la información.

El silencio de la pareja alimentó todavía más las especulaciones alrededor del supuesto casamiento. Sin embargo, tanto el conductor como la periodista continúan manteniendo reserva sobre su vida privada y evitan hacer declaraciones sobre el tema.

Mientras tanto, la historia de amor entre Beto Casella y Carolina Wyler sigue despertando interés por la manera en la que lograron construir una relación sólida lejos de la exposición constante del espectáculo.