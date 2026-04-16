En América no aguantan más: la drástica decisión que tomaron con el programa de Beto Casella

Beto Casella recibe una dura noticia de América.

En América TV el margen de paciencia parece haberse agotado. Lo que arrancó como una apuesta fuerte para reforzar la noche terminó convirtiéndose en un problema difícil de sostener. Y ahora, con los números en la mesa, el canal tomó una decisión que deja en claro el momento que atraviesa el ciclo de Beto Casella.

El programa en cuestión es BTV, el proyecto con el que el conductor desembarcó en la señal tras su larga etapa en Bendita. La expectativa era alta: Casella se llevó parte de su equipo, apostó a una fórmula conocida y buscó replicar el éxito en una nueva pantalla. Pero la televisión no siempre responde como se espera.

El pésimo presente de Beto Casella en BTV

Desde su debut, los números no acompañaron. Hubo jornadas donde el ciclo ni siquiera logró superar el punto de rating, una barrera clave para cualquier programa en esa franja. Y en un canal que necesita competir fuerte en el prime time, esos resultados encendieron rápidamente las alarmas.

A BTV no le está yendo para nada bien.

Puertas adentro, la preocupación empezó a crecer. Porque no se trataba de un traspié aislado, sino de una tendencia que no lograba revertirse. El formato no terminaba de enganchar y la audiencia no respondió como se esperaba.

La dura decisión que tomó América TV con el programa de Beto Casella

Frente a ese escenario, la decisión no tardó en llegar. A partir de ahora, BTV sufrirá un recorte importante: el programa pasa a durar una hora. Un ajuste fuerte que marca un antes y un después en la apuesta del canal.

Pero el movimiento no termina ahí. En paralelo, Polémica en el Bar adelanta su horario y se posiciona a las 23, ocupando el espacio que pierde el ciclo de Casella. Una jugada que deja en evidencia hacia dónde apunta la estrategia de América.

El programa de Beto Casella se reducirá una hora.

El mensaje es claro: hay formatos que hoy funcionan mejor que otros, y el canal no está dispuesto a esperar demasiado. En un contexto donde cada décima de rating cuenta, las decisiones se vuelven cada vez más rápidas y más duras.

Por ahora, BTV sigue al aire, pero con un formato reducido y bajo la lupa. Y aunque en televisión todo puede cambiar, cuando llegan los recortes, el margen de error se achica al mínimo.

En América ya movieron fichas. Ahora, la pregunta es si alcanza para revertir la tendencia o si este es apenas el primer paso de algo más.