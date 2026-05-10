La contundente respuesta de Canobbio al interés de River: "Es lo único que puedo pensar”

Al delantero le preguntaron sobre la chance de ponerse la banda roja y no dudó ni un segundo.

El mercado de pases invernal cuenta con la promesa de una importante renovación dentro del plantel que se encuentra en manos de Eduardo Coudet. Esto es producto de que varios jugadores se marcharán de River, pero también hay espacios vacíos que será necesario rellenar para asegurar cierta competitividad y nivel de juego. Es por ello que se apuntó a la contratación de Agustín Canobbio, que se refirió al interés.

Está más que claro que uno de los sectores donde el “Millonario” debe reforzarse es en la zona ofensivo, debido a que Sebastián Driussi no dispone de un competidor nato. Mientras que las demás referencias de ataque no cuentan con un andar sostenido de buenas actuaciones. Son destellos que cada tanto iluminan en los partidos que al equipo le toca afrontar en el campeonato.

Por ende, se conoció que Eduardo Coudet pensó y sugirió que se haga un esfuerzo para sacar a Agustín Canobbio del Fluminense de Brasil. “Es un orgullo porque se están fijando en mi trabajo, en mi fútbol, un orgullo muy grande. Vengo haciendo las cosas bien. Hay que continuar, vienen cosas lindas por delante”, expresó en charla con TyC Sports después del empate en la provincia de Mendoza ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores. .

“Mi viejo ya jugó acá y le encanta el fútbol argentino, es un apasionado. Si me llega a llamar Enzo Francescoli, para mí sería otro motivo de orgullo. Veremos, primero tengo Fluminense, que es lo único que puedo pensar y trabajar en eso”, agregó. La sensación que se desprende es que el extremo se encuentra más que interesado con la chance de ser transferido en el próximo mercado de pases y ponerse la camiseta de River. Aunque su salida no será fácil de llevar a cabo.

Hay que recordar que mantiene un contrato vigente con Fluminense hasta el próximo 31 de diciembre del 2028. Además, le compraron el pase a Paranaense en 6 millones de euros, que buscarán recuperar en caso de que River avance de manera formal para quedarse con el atacante uruguayo que probablemente sea convocado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial. Es por ello que el desarrollo de las conversaciones será más que importante para entender qué tipo de acuerdo alcanzarán las partes.

Sin embargo, es necesario resaltar que la gestión de Stefano Di Carlo tiene como objetivo reducir de gran manera la erogación de dinero en la incorporación de jugadores. Por ende, no hay que descartar que se intente llegar a un acuerdo por un préstamo de una temporada, que cuente con un cargo elevado y una opción de compra que se activará en caso de que el atacante cumpla con determinados objetivos deportivos. Algo que quedó reflejado en la contratación de Fausto Vera.

Por otro lado, el hecho de que se mencione que se busca contratar a Agustín Canobbio expone que Eduardo Coudet no se encuentra conforme con las presencias de Facundo Colidio, Maximiliano Salas e Ian Subiabre. De hecho, este último, por medio de su agente, Claudio Paul Caniggia, advirtió que podría llegar a recibir una propuesta formal de venta que le gustaría analizar. En River señalaron que no van a poner trabas, pero la operación debe contar con un margen de ganancia mínimo de 10 millones de euros. Sino sucederá lo mismo con la oferta de 8 millones que se rechazó en el verano, porque incluía los impuestos en el monto final.