Impacto por River en ESPN: una joya como refuerzo, limpieza del plantel y 200 millones de dólares

La joya del fútbol argentino por la que acelera River como refuerzo.

River Plate prepara los próximos meses, una vez que culmine la actividad actual y también el Mundial 2026. El club presidido por Stéfano Di Carlo quiere hacer una gran inversión, tanto en el estadio Monumental como en el plantel profesional en el mercado de pases, a pedido del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

De acuerdo con la información del cronista Gustavo Yarroch en ESPN F90 por la televisión, hubo cambio de planes para el rumbo de la institución a corto plazo. De hecho, el periodista deportivo comunicó en el programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo que la idea en principio era hacer un mercado austero, ya que la gran inversión de 200 millones de dólares iba a ser destinada al techado del Antonio Vespucio Liberti.

Sin embargo, equipo no juega bien, no hay demasiado recambio y el técnico tiene que recurrir a los juveniles permanentemente. Por lo tanto, por expreso pedido de Coudet, River saldrá "fuerte" nuevamente al próximo mercado de pases para contratar refuerzos de jerarquía.

Yarroch aclaró que, dentro de lo posible, serán fichajes importantes pero que puedan llegar a préstamo o en libertad de acción, como por ejemplo el campeón del mundo Nicolás Otamendi. También sonaron en los últimos tiempos otros nombres de peso con pasado en la Selección Argentina como Ángel Correa, Nicolás Domínguez, Mauro Icardi y Giovanni Simeone, por ejemplo.

Tobías Andrada, la joya de Vélez apuntada por River como refuerzo

Además, el cronista de ESPN mencionó al mediocampista ofensivo del "Fortín", quien es señalado como una de las mayores promesas del fútbol argentino. De hecho, muchos comparan al juvenil de 19 años con Federico Valverde, estrella y capitán uruguayo de Real Madrid de España. La dinámica, la versatilidad para ocupar diferentes posiciones del mediocampo, el buen pase y el despliegue caracterizan a quien ya pasó por los Seleccionados menores.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el pase de Andrada vale unos 3.7 millones de dólares y tiene contrato en Liniers hasta diciembre del 2029. La "Banda" necesita futbolistas en esa posición para tener más recambio, además de que irá en la búsqueda de un central (posiblemente llegue libre Otamendi), un centrodelantero y un extremo. "Tobi" acumula 33 partidos oficiales y 3 goles en Primera con la "V" azulada.

Tobías Andrada, el futuro crack de Vélez al que comparan con Valverde.

Depuración en el plantel de River para junio del 2026

Yarroch recalcó que habrá una "limpieza" importante y que varios jugadores se irán luego de la Copa del Mundo, ya que la idea es bajar la cantidad de profesionales de 33 a 26 o 27, dependiendo también de las incorporaciones que puedan concretarse. Por lo tanto, podrían marcharse algunos hombres que fueron importantes en algún momento, que no tienen continuidad o que son resistidos por los hinchas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio, Maximiliano Meza, Santiago Lencina y Maximiliano Salas.