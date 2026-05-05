Desaparición de Nahuá en Corrientes: el dato que conecta el caso con Loan Peña y pone en la mira al abogado

Nahuá Santos Riquelme, el pequeño de 6 años desaparecido desde el domingo en la provincia de Corrientes, fue visto por última vez junto a su padre Josías Santos Regis en su domicilio ubicado en la localidad de Esquina. Desde ese momento, la desesperación invadió a su familia y el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un Alerta Sofía para profundizar con la búsqueda. "Cuando Mariana (la madre) ejerce su libertad, se pone violento y la hostiga", apuntaron.

Daniela Zapata, abogada de la mamá del nene desaparecido, señaló que "lo único que sabemos con certeza y puedo afirmar es dónde los dejaron a Josías y Nahuá"; a partir de allí, las autoridades judiciales y la Fiscalía manejan todas las hipótesis posibles. "No hay una teoría hoy en día, puede ser que esté campo adentro o que siga en Goya. No se está pensando tan al extremo de pasar fronteras todavía; sino que está por la zona", expresó en diálogo con TN.

La letrada sostuvo que la única certeza fue brindada por José Codazzi, abogado del padre y reconocido por haber sido parte de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. "Es el mismo abogado que llevó a Laudelina Peña -la tía de Loan- a declarar ante la Fiscalía de Goya en su momento", lanzó.

"Es la primera vez que ocurre esto con el padre, la responsabilidad parental y el régimen de comunicación que tenía Mariana con sus hijos y Josías con sus hijos era dentro del todo -en ciertos términos- 'amigable'. Él se lo llevaba a pasar el día, compartía con los nenes y después se lo llevaba a ella. El día domingo, él tenía a los dos nenes; vuelve a la casa cerca de las 15, porque iban a pescar y Mariana le dice que el más chiquito se quede porque tenía que dormir la siesta. Nahuá quiso ir con su papá a pescar", agregó.

Ante el plan de Josías sobre ir a pescar, la madre autoriza sin inconvenientes porque "era algo que hacía asiduamente". El último contacto fue a las 15 de ese mismo domingo 3 de mayo. Mientras tanto, durante la jornada, Mariana asistió a una reunión con amigos en un barrio de la ciudad y Josías le empieza a mandar mensajes, hostigándola. La relación directa con ella siempre fue en un contexto violento. Empezó a dar vueltas alrededor del domicilio y en un momento le envía un mensaje, el único que podemos llegar a leer porque después eliminó los demás, diciéndole 'yo ya sé dónde estás'", relató la Dra. Zapata.

Al terminar el encuentro con sus amigos, se escuchan cuatro detonaciones y los invitados creen que se trataba de fuegos artificiales en las inmediaciones. "En realidad esta persona efectuó cuatro disparos contra la integridad de otra persona -se trataría de Javier Nievas, de 47 años- que estaba también en la casa. Después de eso, se escapa con el nene y ella pierde contacto", expresó. Según indicaron los testigos -uno de ellos, el agredido-, el nene seguía dentro de la camioneta cuando ocurrió el ataque. Y añadió: "No podemos entender la mente de Josías, es una mente psicópata. Cualquier situación en donde Mariana ejerce su libertad, de poder irse, estar con amigos; a él lo detona, le molesta y lo pone violento".

Posteriormente, tras la pérdida del contacto, Mariana le escribe y lo llama en reiteradas ocasiones, pidiendo por el nene, pero el celular del hombre de origen brasileño ya se encontraba apagado.

Qué se sabe de Nahuá Santos Riquelme

La abogada, al mismo tiempo, señaló que existe la certeza de que Nahuá está con el padre por las imágenes de una cámara de seguridad que los registra cuando vuelve al domicilio tras efectuar los disparos. "Se ve claro cómo bajan de la camioneta, ingresan a la casa, Nahuá prende la luz y luego la cámara se corre. Josías le alquila el departamento al Dr. Codazzi", apuntó. A su vez, recordó que Codazzi fue su defensor en otra causa donde fue acusado por violencia.

"Se conocían previamente por esa otra causa. El abogado está, a estas horas, detenido. Anoche, alrededor de las 20 hs, Codazzi declaró y llevó al fiscal al lugar donde los dejó, diciendo 'hasta acá los traje'", detalló Zapata. Por otro lado, si bien creen que Josías tiene dinero, "no pudo haber llegado sólo a ese punto" y por eso creen que Codazzi colaboró con él tanto en el alquiler de la vivienda como en el traslado hasta el punto donde ambos desaparecen.

Sobre el cierre de la nota, la abogada de Mariana sostiene que la relación entre Nahuá y su papá es buena y que él eligió irse a pescar con Josías a pesar de que existe la violencia vicaria (NdR: forma de violencia de género donde el agresor daña a los hijos o seres queridos para causar dolor y control a la madre). "No hay una relación de violencia con el nene, eso nos da tranquilidad. Incluso, cuando se lo ve ingresar al domicilio, está de la mano del papá y se lo ve bien", sentenció.

Es importante detallar que la frontera con Paraguay y Brasil se encuentra lejos de la localidad correntina de Esquina, a más de seis horas. "En realidad de lo que es la frontera con Brasil y Paraguay estamos lejos pero estamos directo. Con la ruta nacional, se va derecho; pasás por Goya y llegás a Asunción. De acá a la capital correntina tenemos casi 350 kilómetros y 200 más hasta la frontera", explicaron.

Cómo identificar a Nahuá

Desde el Ministerio indicaron que se trata de un niño de cabello rubio, ojos claros y tez blanca. En cuanto a su vestimenta sostuvieron que llevaba un pantalón color crema, camiseta azul y blanca de manga larga y zapatillas blancas.

La abogada de la madre, a su vez, remarcó que hay pocas chances de que esté vestido de diferente manera porque no tenía ropa en la casa de su padre.