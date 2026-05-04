"Fue uno de los mejores": dolor por la muerte de un actor muy querido a los 61 años.

La escena de la actuación internacional atraviesa horas de absoluta tristeza. La prensa irlandesa confirmó la muerte de Gary Lydon, un experimentado y muy querido intérprete con una trayectoria intachable, a los 61 años.

El actor alcanzó la fama mundial gracias a sus memorables participaciones en exitosas películas como Los espíritus de la isla, El guardia y Calvary. Nacido bajo el nombre de Gary O'Brien en la ciudad de Londres durante el año 1964, el artista adoptó el apellido materno para forjar su prolífica carrera profesional.

Su trayectoria

A lo largo de su extensa carrera, el intérprete conquistó los espacios más prestigiosos de su país. Desde el Wexford Arts Centre, la directora Elizabeth Whyte compartió sus condolencias y destacó la inmensa calidez humana del difunto artista. "Fue uno de los mejores actores de Irlanda", sentenció la directiva. Además, valoró que su último papel teatral ocurrió de manera muy emotiva junto a su hijo, James Doherty O'Brien.

"Fue uno de los mejores": dolor por la muerte de un actor muy querido a los 61 años.

Justamente, su heredero emitió un sentido comunicado oficial en nombre de toda la familia para despedir a la máxima estrella. "La pérdida de nuestro padre es un gran golpe para todos nosotros. A pesar de todo su éxito, su mayor orgullo era ser papá", publicó con evidente dolor. Para finalizar, garantizó que conservarán los mejores recuerdos por el resto de la eternidad.

A su vez, el club deportivo St Michael's también compartió un emotivo mensaje para despedir a su histórico colaborador. Las autoridades de la institución recordaron la constante presencia del actor en las tribunas para alentar al equipo, en especial cuando su hijo James salía a la cancha a disputar los encuentros. "Que en paz descanse", publicaron a través de sus redes sociales.