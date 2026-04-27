Tenía 70 años: dolor por la muerte de un queridísimo actor.

La escena teatral y televisiva atraviesa horas de absoluta tristeza. La cadena de noticias NBC confirmó la muerte a los 70 años de Matt DeCaro, un experimentado y querido actor de Chicago con más de cuatro décadas de trayectoria intachable.

El reconocido Teatro Goodman anunció el fallecimiento el día sábado mediante un sentido comunicado oficial en sus plataformas digitales. "Estamos devastados por la pérdida repentina de nuestro querido amigo", publicó la entidad para despedir a la máxima estrella de su cartelera actual.

Frente a esta delicada situación, los directivos de la sala cancelaron la función matutina de la pieza "Ma Rainey's Black Bottom". Sin embargo, el elenco tomó la firme e inmediata decisión de salir al escenario durante la noche para brindar un emotivo homenaje a la memoria de su gran compañero.

Una carrera brillante

A lo largo de su extensa y prolífica carrera profesional, el intérprete conquistó los escenarios teatrales más prestigiosos de su país. Importantes espacios como el Drury Lane Theatre, el Steppenwolf y el Asolo Repertory Theatre de Florida compartieron sus condolencias y destacaron la inmensa calidez humana del difunto artista. "Fue un hombre versátil, talentoso, divertido, amable y sabio", relató la actriz Rose Abdoo, su amiga cercana desde el año 1994.

Tenía 70 años: dolor por la muerte de un queridísimo actor.

Más allá de su innegable éxito en el teatro, su rostro alcanzó la fama mundial definitiva gracias a sus memorables apariciones en la pantalla chica. Su amplio currículum incluye participaciones estelares en exitosas series de la talla de Prison Break, The Office, Curb Your Enthusiasm y la aclamada ficción médica House.