Tenía 89 años: dolor por la muerte de una querida actriz que marcó una época.

La pantalla chica británica atraviesa horas de profunda tristeza. La agencia representante de Elsie Kelly confirmó la muerte de la querida actriz, famosa a nivel mundial por su icónico papel de Noreen en la serie Benidorm, a los 89 años. La mujer falleció en paz y rodeada por su familia el pasado 21 de abril de 2026.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de homenajes. El creador de la exitosa comedia, Derren Litten, calificó a la estrella como un genio de la actuación. "Una de las actrices más queridas de la serie", escribió en su cuenta oficial.

A su vez, su compañera de elenco Crissy Rock lamentó la dura pérdida y valoró la enorme calidez humana de su colega frente a las cámaras.

Una carrera admirable

El salto a la fama masiva llegó en una etapa madura de su vida. A sus 69 años, la actriz nacida en Liverpool conquistó a la audiencia en el rol de la madre del actor Johnny Vegas. Su química en la ficción resultó tan fuerte que los guionistas modificaron la trama original para evitar la muerte de su personaje en el primer capítulo. De esta forma, logró participar en nueve temporadas entre 2006 y 2018.

Tenía 89 años: dolor por la muerte de una querida actriz que marcó una época.

Más allá de este éxito rotundo, la profesional construyó una extensa trayectoria. Inició su camino como directora de teatro musical en la década de los setenta y debutó en televisión en 1979 con la novela Crossroads. Además, sumó apariciones en producciones infantiles y en la aclamada antología de terror Inside No 9.