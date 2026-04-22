Dolor en la TV: murió un histórico actor de El Chavo del Ocho y hay conmoción

Su rostro no era de los más visibles, pero su paso por una de las series más icónicas quedó grabado para siempre.

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras conocerse la muerte de un actor histórico de El Chavo del Ocho, una de las series más queridas de la televisión en América Latina. Tenía 85 años y su partida generó una fuerte reacción entre fanáticos del clásico creado por Chespirito.

Se trata de Ricardo de Pascual, quien falleció en las últimas horas luego de atravesar problemas de salud que se habían agravado con el tiempo. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México, que expresó sus condolencias públicamente y destacó su trayectoria dentro del mundo artístico.

En sus últimos años, el actor había revelado que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una condición que afectó gravemente su capacidad respiratoria y que, junto a otras complicaciones, deterioró su estado de salud.

El personaje que lo volvió parte de la historia del Chavo

Aunque muchos no lo recuerden de inmediato, Ricardo de Pascual formó parte del universo de El Chavo del Ocho, donde interpretó personajes como el Señor Calvillo, un empresario que intentaba comprar la vecindad, en uno de los episodios más recordados.

Su participación, aunque no fue protagónica, quedó marcada en la memoria de los seguidores de la serie, que con los años se convirtió en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica. Además de su paso por el programa de Roberto Gómez Bolaños, desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro, participando en numerosas telenovelas y producciones mexicanas.

Una despedida que golpea a los fanáticos

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales, donde seguidores recordaron sus escenas y el impacto de El Chavo del Ocho en sus vidas. Con su partida, se sigue achicando el grupo de actores que formaron parte de una de las comedias más influyentes de la historia. Y una vez más, la nostalgia se mezcla con el dolor. Porque aunque su rol haya sido breve, su presencia quedó inmortalizada en una serie que nunca deja de emocionar.