Quiénes son Moonline, la girlband argentina que promete revolucionar el pop.

En una escena musical dominada por los proyectos solistas y los fenómenos virales, una nueva propuesta comienza a captar la atención del público joven. Se trata de Moonline, una girlband argentina integrada por Malena Vexina, Camila Dalto, Isabella Chizzini y Luciana Debenedetti, que acaba de presentar su primer sencillo, ARDE, y ya acumula millones de visualizaciones en redes sociales incluso antes de consolidar oficialmente su debut.

El proyecto llega de la mano de Lucas Dalto, empresario y referente digital vinculado al fenómeno K4OS, quien apuesta por una fórmula poco habitual en el panorama local actual, una banda femenina que combina una estética influenciada por el K-pop con la interpretación de instrumentos y una fuerte identidad grupal.

Cómo es "ARDE", el álbum debut de Moonline

Su carta de presentación es ARDE, una canción que funciona como declaración de principios. Con una producción audiovisual de alto impacto y una imagen cuidadosamente construida, Moonline busca diferenciarse de las propuestas más tradicionales del pop urbano y posicionarse en un terreno donde conviven la energía del rock, la cultura fan y las nuevas formas de consumo musical.

La aparición del grupo también coincide con un momento en el que las girlbands vuelven a despertar interés a nivel global gracias al crecimiento de la industria coreana y al éxito de proyectos femeninos que combinan música, performance y una fuerte presencia digital. En ese contexto, Moonline intenta construir una identidad propia desde Argentina, apostando por canciones originales y un concepto artístico integral.

El respaldo de figuras cercanas a K4OS también ayudó a amplificar su llegada. Mariana Taurozzi y Lynette Ladelfa, integrantes del popular grupo juvenil, expresaron públicamente su apoyo a través de publicaciones que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores, aumentando la expectativa alrededor del debut.

Más allá de los números iniciales, el desafío de Moonline será sostener el interés con nuevas canciones y consolidar una propuesta artística que trascienda el fenómeno de las redes sociales. Por ahora, el grupo ya logró algo difícil para cualquier artista emergente, instalar su nombre en la conversación antes incluso de haber dado sus primeros pasos completos dentro de la industria.