Batistuta sorprendió sobre cómo le irá a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Gabriel Batistuta analizó el presente de la Selección Argentin para el Mundial 2026 y sorprendió con su visión respecto a una comparación con Qatar 2022.

A medida que se acerca el Mundial 2026, las voces autorizadas del fútbol argentino comienzan a proyectar el futuro de la Selección Argentina. Una de las opiniones que más repercusión generó fue la de Gabriel Batistuta, histórico goleador albiceleste, quien aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la próxima Copa del Mundo mejor que la que tenía antes de conquistar el título en Qatar 2022.

El exdelantero destacó la evolución del plantel, la experiencia acumulada por los futbolistas y la consolidación del cuerpo técnico como factores clave para ilusionarse con una nueva gran actuación en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué Batistuta cree que Argentina está mejor que en Qatar 2022

Durante una entrevista con Vía Libre, Batistuta fue contundente al analizar el presente del seleccionado nacional. “Creo que Argentina está mejor que en 2022. Los jugadores tienen cuatro años más de experiencia, están bien y el cuerpo técnico maneja muy bien todas las situaciones”, afirmó.

La declaración no pasó desapercibida. Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, Argentina mantuvo una base sólida, sumó rodaje internacional y continuó obteniendo resultados positivos bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Para Batistuta, el crecimiento no se limita únicamente a lo futbolístico. También destacó la madurez adquirida por un grupo que atravesó escenarios de máxima presión y logró responder con personalidad. Ese aprendizaje colectivo, sumado a la continuidad del proyecto deportivo, aparece como uno de los grandes argumentos para pensar en una nueva candidatura al título.

El rol de Lionel Scaloni en la consolidación del equipo

Uno de los aspectos que más valoró el exjugador de Boca Juniors y River Plate, entre otros, fue el trabajo realizado por el cuerpo técnico encabezado por Scaloni y sus ayudantes.

Desde su llegada al seleccionado, el entrenador logró construir una identidad de juego definida y consolidar un grupo competitivo que consiguió títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Batistuta considera que esa estabilidad es una de las principales fortalezas de Argentina de cara al Mundial 2026. La continuidad del proyecto permitió potenciar futbolistas, generar recambios y mantener una estructura que hoy parece mucho más madura que hace cuatro años. Otro de los temas inevitables fue la presencia de Lionel Messi en una nueva Copa del Mundo. El capitán argentino llegará al Mundial 2026 con 39 años y disputará su sexta participación mundialista, una marca reservada para muy pocos jugadores en la historia del fútbol.

Lejos de mostrarse preocupado por la edad del rosarino, Batistuta expresó total confianza en su liderazgo y vigencia. “Lo veo motivado, lo veo con ganas y eso me da confianza. Espero que aporte toda su sabiduría. Creo que va a ser un buen Mundial”, sostuvo.

La expectativa alrededor de Messi sigue siendo enorme. Después de levantar la copa en Qatar, el astro argentino buscará volver a liderar a la Albiceleste en un torneo que podría marcar el cierre de su extraordinaria carrera internacional.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, una competencia que ilusiona

Batistuta también se refirió a una de las grandes fortalezas de Argentina: la competencia en el ataque. Consultado sobre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, evitó elegir entre ambos y destacó el nivel de los dos delanteros.

“Me encantan. Si fuera técnico tendría un gran problema porque me gustan los dos. No veo mucha diferencia cuando juega uno o cuando juega el otro”, explicó el exfutbolista, que marcó una época en la Fiorentina de Italia.

La declaración refleja la riqueza ofensiva con la que cuenta Argentina. Tanto el delantero del Inter como el atacante del Atlético de Madrid han demostrado capacidad para rendir en los partidos más importantes. Para Scaloni, disponer de dos futbolistas de semejante jerarquía representa una ventaja estratégica de cara al Mundial 2026. Durante la charla, Batistuta también recordó a Diego Armando Maradona, a quien definió como su máximo ídolo dentro de la Selección Argentina. “Para nosotros Diego era el ídolo. Para mí va a ser el número uno de siempre”, afirmó. Además, rememoró la experiencia de compartir plantel con él en Estados Unidos 1994, una vivencia que todavía considera difícil de describir con palabras.

Por otra parte, realizó una profunda reflexión sobre el liderazgo y el trabajo colectivo. Aunque muchos compañeros lo consideraban una referencia dentro del equipo, aseguró que nunca se sintió un referente absoluto. “Siempre me consideré una parte del equipo. Intentaba hacer mi trabajo lo mejor posible porque si cada individuo no cumple su función, el grupo no puede funcionar”, explicó.