Irán ataca Kuwait y EEUU lanza ataques cerca de Ormuz en un recrudecimiento de la tensión en el Golfo

FOTO DE ARCHIVO. Un misil interceptor defectuoso lanzado por el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro se desintegra sobre el sur del Líbano.

​Las hostilidades en el Golfo recrudecieron de nuevo el miércoles, cuando los ataques iraníes contra Kuwait causaron daños en su aeropuerto y dejaron decenas de heridos, mientras que el ejército estadounidense llevaba a cabo ataques cerca del estrecho ‌de Ormuz, sin que la diplomacia para poner fin ‌a la guerra diera señales de avanzar.

Los ataques son los últimos en poner a prueba un frágil alto el fuego, lo que ha provocado una subida de los precios del petróleo de casi un 2%, mientras el estrecho permanece prácticamente cerrado más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Kuwait se suspendieron después de que un ataque con drones y misiles iraníes dañara las instalaciones del aeropuerto y las misiones diplomáticas, causando la muerte de una persona y heridas a más de 60, según las autoridades kuwaitíes y los medios de comunicación estatales.

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Kuwait Airways ​y Jazeera Airways reanudaron posteriormente los vuelos ⁠tras adoptar medidas de seguridad, informó la autoridad de aviación civil.

Anteriormente, los medios iraníes informaron de que la Guardia Revolucionaria ‌de Irán había atacado el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y ⁠una base aérea estadounidense, así como un buque identificado como el Panaya.

El ⁠Mando Central de Estados Unidos negó que sus bases hubieran sido alcanzadas y afirmó que los misiles balísticos iraníes no lograron alcanzar sus objetivo en la región.

El CENTCOM afirmó que había llevado a cabo una nueva ronda de "ataques defensivos" en el sur de Irán, dirigidos ⁠contra emplazamientos de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas, y que había realizado ataques en ​la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, tras los intentos de ataque iraníes.

El ‌ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró posteriormente en ‌una publicación en X que las fuerzas armadas de su país estaban llevando a cabo "ataques de autodefensa contra emplazamientos que ⁠Estados Unidos tiene permiso para utilizar con el fin de atacar la navegación civil y violar el alto el fuego".

"Cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y decisiva", añadió.

ALTO EL FUEGO A PRUEBA

Desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha atacado repetidamente objetivos en la región del Golfo donde se encuentran bases militares estadounidenses, alcanzando objetivos civiles ​y militares.

Las hostilidades se ‌han recrudecido ocasionalmente en las últimas semanas a pesar del alto el fuego acordado a principios de abril, ya que Estados Unidos ha presionado para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta por la que circulaba alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos señalaron avances hacia un acuerdo inicial provisional para detener la guerra y reabrir el estrecho, ⁠pero ambas partes aún no han ratificado el acuerdo, lo que dejaría las negociaciones más complejas para más adelante.

Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo que Irán no permitiría que Estados Unidos "se extralimitara" ni en las negociaciones ni en los acuerdos de alto el fuego.

En una publicación en X, advirtió de que cualquier agresión se enfrentaría a una lluvia de misiles y drones.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que los repetidos ataques contra Kuwait y Baréin exigían una respuesta firme y cohesionada del Golfo. "La agresión no se dirige solo contra un país, sino contra todos nosotros", escribió en X.

Desde mediados de marzo, Trump ‌ha afirmado en repetidas ocasiones que está cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates y allanar el camino para las negociaciones sobre cuestiones espinosas, como el futuro del programa nuclear de Irán.

Teherán ha condicionado el acuerdo al fin de los combates en el Líbano. También quiere acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, exenciones a las sanciones sobre las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos y mantener su influencia sobre el estrecho.

Trump, que se encuentra bajo presión para reducir ‌los precios de los combustibles en Estados Unidos sin hacer concesiones a Irán, ha afirmado que su máxima prioridad es impedir que Irán adquiera armas nucleares. Irán sostiene que su programa atómico tiene fines pacíficos.

Trump ha afirmado que las negociaciones continúan, aunque la agencia de noticias semioficial iraní ‌Tasnim declaró el miércoles que Irán ⁠no había respondido a Estados Unidos en los últimos días y que se habían suspendido los intercambios de mensajes a través de intermediarios hasta que se cumplieran las condiciones de Irán respecto al Líbano.

En una entrevista ​en un podcast publicada el miércoles, Trump afirmó que Irán había aceptado no tener armas nucleares y que Jamenei estaba participando en las negociaciones.

(Información adicional de Jana Choukier en Dubái, Ahmed Tolba en El Cairo, Christian Martínez en Los Ángeles y Ryan Jones en Toronto; redacción de Clarence Fernández, Aidan Lewis y Gareth Jones; edición de Lincoln Feast y Ros Russell, Editado en español por Juana Casas)