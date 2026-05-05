La AFA confirmó los horarios para los playoffs del Torneo Apertura: a qué hora son los partidos

La AFA confirmó los horarios para los playoffs del Torneo Apertura

Después de los encuentros disputados este lunes 4 de mayo para cerrar la primera fase del Torneo Apertura 2026, la AFA anunció los días y horarios de los playoffs del campeonato. A través de las redes de la Liga Profesional de Fútbol quedaron oficializados los partidos correspondientes a los octavos de final del certamen que serán el fin de semana venidero. A su vez, también se conoció cuándo y cómo serían tanto los cruces de cuartos como de semifinales además de la final en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En la siguiente instancia puede volver a darse el clásico de Avellaneda entre Independiente -juega vs. Rosario Central- y Racing -vs. Estudiantes de La Plata-, donde el "Rojo" sería local en su cancha por haber terminado mejor posicionado que la "Academia" en sus respectivas zonas. Por otro lado, River Plate finalmente se cruzará con San Lorenzo en el Estadio Monumental después de esperar hasta último momento, ya que Defensa y Justicia tuvo chances de clasificar para luego enfrentarse al "Millonario" pero quedó eliminado. Del otro lado, también habrá clásico y será el cordobés que jugarán Talleres y Belgrano, mientras que Boca Juniors se verá las caras con Huracán en La Bombonera.

Los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 9 de mayo

Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba - 16.30.

Boca vs. Huracán - 19.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe - 21.30.

Argentinos Juniors vs. Lanús - 21.30.

Belgrano y Talleres jugarán el clásico cordobés en octavos del Torneo Apertura: día y hora de todos los partidos

Domingo 10 de mayo

Rosario Central vs. Independiente - 15.

Estudiantes de La Plata vs. Racing - 17.

River vs. San Lorenzo - 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - 21.30.

Cómo y cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la final del Torneo Apertura 2026

Los ocho que avancen de ronda entre el sábado y el domingo tendrán fecha para jugar la siguiente instancia pero deberán esperar los horarios correspondientes. Los cuatro que ganen el sábado tendrán su partido el día martes, mientras que los que triunfen el domingo jugarán el miércoles. En cuanto a las semifinales, se espera que sean el fin de semana del sábado 16 y/o el domingo 17 de mayo, mientras que la final será el domingo 24 desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Cómo quedaron los 16 clasificados a los playoffs en sus zonas del Torneo Apertura

Zona A

Estudiantes de La Plata - 31 puntos; +12. Boca Juniors - 30 puntos; +13. Vélez Sarsfield - 28 puntos; +6. Talleres - 26 puntos; +4. Independiente - 24 puntos; +4. Lanús - 24 puntos; +3. San Lorenzo - 22 puntos; 0. Unión de Santa Fe - 21 puntos; +4.

Zona 2