Oficial: los días de los partidos de octavos de final del Apertura 2026

Los días de los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

La AFA confirmó los días de los partidos de los octavos de final, en el arranque de los playoffs del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Con los cruces de Boca Juniors vs. Huracán, Estudiantes de La Plata vs. Racing y Rosario Central vs. Independiente ya confirmados como los más destacados, River Plate y San Lorenzo todavía esperan por sus respectivos rivales. El resultado de Defensa y Justicia de hoy mismo ante Gimnasia de Mendoza, como visitante, decidirá el adversario tanto del "Millonario" como del "Cuervo" en los mano a mano.

Tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la Liga Profesional anunciaron que habrá cuatro cotejos el sábado 9 y otros cuatro el domingo 10 de mayo, a la espera de decidir los horarios de cada uno. Como hay equipos que juegan Copas internacionales durante esta semana, desde la organización del certamen intentaron que haya el máximo descanso posible para aquellos que participen tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Además, la final será el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los días de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 9 de mayo

Boca vs. Huracán .

. Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia .

. Argentinos Juniors vs. Lanús .

. Talleres de Córdoba vs. Belgrano de Córdoba.

Domingo 10 de mayo

River vs. San Lorenzo o Defensa y Justicia .

. Rosario Central vs. Independiente .

. Estudiantes de La Plata vs. Racing .

. Vélez vs. Gimnasia de La Plata.

Oficial: los días de los partidos de octavos de final.

Las series definidas

Estudiantes de La Plata vs. Racing.

Rosario Central vs. Independiente.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata.

Talleres vs. Belgrano en el clásico de Córdoba.

en el clásico de Córdoba. Argentinos Juniors vs. Lanús.

Boca vs. Huracán.

Las únicas llaves que todavía no están cerradas

River vs. San Lorenzo.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe.

Por qué puede no haber clásico entre River y San Lorenzo

Si Defensa y Justicia le gana a Gimnasia en Mendoza por un gol, quedará octavo en la Zona A y desplazará a Unión para medirse con Independiente Rivadavia en los octavos. Si el "Halcón" se impone por dos tantos o más, quedará séptimo, por lo que se medirá con el "Millonario" en el Monumental. De esa manera, el "Cuervo" pasaría a quedar octavo para chocar entonces con la "Lepra" mendocina, el mejor del Grupo B. Si Defensa pierde o empata, quedará afuera de la siguiente ronda.

¿Cuándo juegan Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia? Hora, TV en vivo y streaming

El "Halcón" visitará al "Lobo" cuyano el lunes 4 de mayo del 2026 a las 17 horas con el arbitraje de Bruno Amiconi, en el Estadio Victor Antonio Legrotaglie. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.