La primera decisión de Longoria como director deportivo de River

El nuevo director deportivo ya comenzó a planificar algunas cuestiones de la pretemporada.

Hace unos días, River emitió un comunicado para informarle a los hinchas que Pablo Longoria se sumará para desempeñarse como Director Deportivo. Una posición en la que pasa a tener el control absoluto de la gestión de fútbol. A horas de ser presentado, el dirigente español tomó una importante decisión que impacta en el armado de la pretemporada que se producirá fuera de la Argentina.

“En su función, Longoria coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área”, expresa el comunicado que fue publicado en el sitio web del club.

El paso de las horas expone que Longoria viajó a Brasil para estar con el plantel profesional, además de mantener una reunión con Eduardo Coudet, Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo. De acuerdo con los trascendidos, se llevó a cabo una charla de casi dos horas. De ella se desprende que hay un trabajo activo para cerrar partidos amistosos frente a instituciones europeas de primer nivel. Una actividad que está a cargo de la productora del nuevo integrante del Millonario.

Hay que recordar que el cuerpo técnico de River tomó la decisión de que la pretemporada de mitad de año se lleve a cabo en el verano de España. La idea es que el frío no impacte en la preparación de los futbolistas y así poder trabajar bajo óptimas condiciones. De momento, no hay una confirmación sobre el lugar elegido, pero los rumores hablan de que el equipo hará base en una zona costera.

“Longoria ha participado en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia, con especial énfasis en la identificación y formación de talentos. Su experiencia incluye el seguimiento sistemático del fútbol sudamericano, con presencia sostenida en Argentina, Uruguay y Brasil, así como la participación en la incorporación de futbolistas de la región a equipos europeos”, agrega el comunicado de River.

Es importante señalar que Pablo Longoria también estará detrás de la gestión de los refuerzos que puedan sumarse al plantel en el próximo mercado de pases. Aún se desconoce si facilitará las negociaciones de acuerdo a los pedidos que Eduardo Coudet haga o se encargará de acercar nombres que cree que son necesarios para darle un salto de jerarquía al equipo.

Los dos refuerzos que pican en punta

Por otro lado, los rumores sobre posibles incorporaciones de River exponen que desde hace un tiempo se están llevando a cabo conversaciones para lograr las llegadas de Nicolás Otamendi y Giovanni Simeone. El primero quedará libre del Benfica y no tendría en sus planes renovar el contrato porque hay un sueño personal que pretende cumplir antes de retirarse. Mientras que el atacante es más complicado, debido a que Torino buscará vender la ficha y al menos pretende 8 millones de euros.