El cuento abre su libro "El buen mal", ganador del Premio AENA.

Samanta Schweblin volvió a brillar en el escenario literario internacional al obtener el Premio O. Henry, uno de los galardones más prestigiosos para la narrativa breve. Esta vez, el reconocimiento llegó gracias a la traducción al inglés de "Bienvenida a la comunidad", un cuento que abre su libro "El buen mal", reciente ganador del Premio AENA, que le otorgó un millón de euros.

La traducción al inglés estuvo a cargo de Megan McDowell y se publicó en junio de 2025 en la revista The Yale Review. Este premio representa para Schweblin la segunda vez que recibe el O. Henry, ya que en 2022 fue distinguida por "Un hombre sin suerte", un cuento ganador del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 2012.

Además, en 2022, la autora argentina ganó el National Book Award por la traducción al inglés de "Siete casas vacías". Estos reconocimientos confirman la fuerte presencia de Schweblin en la escena literaria global, especialmente en el género del cuento.

El Premio O. Henry, que se entrega desde 1919 en honor a uno de los grandes maestros del cuento, incorporó en 2021 la categoría para traducciones, lo que amplió su alcance internacional. Cada año, se publica una antología con los veinte relatos premiados, entre los que este año se destacó el trabajo de Schweblin junto con autores de diversos países.

Este año, su cuento fue seleccionado junto con relatos de escritores como Colm Tóibín de Irlanda, Marie-Helene Bertino y Brandon Taylor de Estados Unidos, Ismael Ramos de España, y Ucheoma Onwutuebe de Nigeria, entre otros. La diversidad de voces y estilos refleja la riqueza de la narrativa breve contemporánea.

Sobre su forma de escribir, Schweblin confesó que es cuentista por ansiedad, prefiriendo condensar sus historias en pocas páginas. Actualmente vive en Berlín y su libro "El buen mal" se posicionó como uno de los más vendidos en la última Feria del Libro, lo que demuestra su gran repercusión en el público.

En el anuncio oficial del premio, Jenny Minton Quigley, editora de la serie de relatos, destacó que "Muchos de los ganadores del Premio O. Henry de este año manifiestan en sus relatos una forma de ver el mundo nueva y juvenil. Si nuestro mundo ha de salvarse, será gracias al genio de las próximas generaciones". La edición contó con la curaduría del escritor estadounidense Tommy Orange.

En 2022 ya había ganado el O. Henry por "Un hombre sin suerte".

De qué trata El buen mal

"El buen mal" es el último libro de cuentos de Samanta Schweblin. En sus páginas, la autora argentina nos abduce a una dimensión donde la realidad y el ensueño se deslumbran como "filos de un cuchillo". No importa saber qué es verdad: lo que importa es ser partícipe de un fenomenal artificio literario.

Cada cuento nos deja en contacto íntimo con personajes vulnerables y profundamente humanos, encandilados por el fulgor de una tragedia inminente. La irrupción de lo inesperado puede transformarlos por completo: a algunos los deja de pie frente al dolor, a otros dialogando con la culpa, y a todos los atraviesa la incertidumbre.

Schweblin demuestra una perspicacia inédita para intuir el punto de quiebre de una voluntad, la intensidad premonitoria de un temblor y la lejanía que impone la ternura. Conoce la mejor de las infinitas posibilidades de una historia y el modo de encajar las piezas de una trama para crear un gran relato que se hunde y proyecta, que oscurece e ilumina el día a día de nuestra época y el alma de quienes la habitan.