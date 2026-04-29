Celulares plegables: puntos clave y cuáles conviene comprar en Argentina

No todos los modelos ofrecen la misma experiencia, por eso conviene revisar varios puntos antes de decidir.

Los celulares plegables dejaron de ser una rareza y en 2026 ya aparecen como una opción real para quienes buscan más productividad, mejor multitarea y un diseño premium. Sin embargo, antes de invertir en uno de estos equipos, no alcanza con mirar la marca o el precio: la durabilidad, la bisagra, la batería y el soporte técnico son factores clave que pueden definir si la compra vale la pena o no.

Marcas como Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran este segmento con modelos cada vez más avanzados. Entre los más buscados aparecen opciones como el Motorola Razr 60, Samsung Galaxy Z Flip 7 y Samsung Galaxy Z Fold7, que combinan pantallas flexibles con mejor resistencia y cámaras más competitivas. Pero no todos ofrecen la misma experiencia, por eso conviene revisar varios puntos antes de decidir.

Qué mirar antes de comprar un celular plegable

Durabilidad y certificación IP

La bisagra y la pantalla flexible siguen siendo las partes más sensibles. Aunque la resistencia mejoró mucho en los últimos años, todavía es importante verificar la certificación IP, que mide la protección frente al agua y el polvo.

Lo ideal es buscar modelos con certificación IP68 o IP69. Algunos equipos más antiguos solo cuentan con IPX8, que protege frente al agua pero no contra el polvo, algo riesgoso para el mecanismo de apertura. Las fallas más comunes siguen siendo grietas en el pliegue central, burbujas en el protector de pantalla y problemas en la bisagra por suciedad acumulada.

Batería y carga rápida

Los plegables consumen más energía porque trabajan con dos pantallas y procesadores potentes pensados para multitarea. Por eso, no alcanza con mirar los mAh: también importa mucho la optimización del software.

La carga rápida, tanto por cable como inalámbrica, se vuelve fundamental para compensar una autonomía que suele ser menor que en un celular tradicional de alta gama.

Software, cámaras y garantía: los otros puntos clave

La experiencia real de un plegable depende mucho del sistema operativo. Samsung con One UI, Google con Pixel Fold y OnePlus con Open Canvas son algunos de los fabricantes que mejor adaptaron Android a este formato, permitiendo usar múltiples ventanas, arrastrar contenido entre apps y aprovechar modos especiales de bisagra como Flex Mode.

Marcas como Samsung, Motorola, Honor, Huawei y OnePlus lideran este segmento.

En cámaras, la diferencia con los celulares tradicionales ya es mucho menor. Samsung en la línea Galaxy Z Fold y Honor en la serie Magic V lograron acercarse al nivel fotográfico premium. Además, el formato plegable permite usar la pantalla externa como visor para selfies con la cámara principal o apoyar el equipo como si fuera un trípode.

Por último, la garantía importa más que nunca. Reparar una pantalla plegable puede ser mucho más caro que en un smartphone convencional, por eso conviene revisar el soporte postventa y la disponibilidad de repuestos antes de comprar. En este segmento, elegir bien no solo significa tener más tecnología, sino también evitar un gasto enorme después.