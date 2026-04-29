Un tornado de fuego desató el pánico en España durante el incendio en una planta de residuos

Las imágenes fueron difundidas por los bomberos del consorcio provincial de Castellón y no tardaron en viralizarse en redes sociales.

El incendio en una planta de residuos en el municipio de Onda, provincia de Castellón, España, provocó un tornado de fuego. El fenómeno se produjo en medio de un incendio de gran intensidad que obligó a desplegar un gran operativo para apagar las llamas y evacuar las viviendas cercanas.

Las imágenes fueron difundidas por los bomberos del consorcio provincial de Castellón y no tardaron en viralizarse en redes sociales. En el video se observa una gran columna de fuego con forma de tornado y llamas esparcidas por el suelo; además, aparece un brigadista que intenta combatir el incendio.

El siniestro ocurrió en un complejo, ubicado en el paraje Regall de L'Avellar, que funciona como una planta de residuos gestionada por la entidad pública Reciplasa y afectó material de reciclaje y la maquinaria que había en el lugar. En consecuencia, provocó una columna de humo visible desde diferentes localidades, según indicaron medios locales. La ignición comenzó sobre las 17:40 horas de este domingo en la mencionada empresa.

El operativo e impacto del incendio

Para frenar las llamas, en el lugar trabajaron diez dotaciones de bomberos provenientes de distintos parques, junto con unidades de mando y refuerzos forestales. También participaron equipos especializados que vigilaron los alrededores para evitar que las llamas avanzaran hacia zonas forestales o sensibles.

El incendio se concentró en los galpones de la planta, que habrían quedado en estado crítico. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Onda activó un Centro de Coordinación Operativa Local para organizar la respuesta de los distintos organismos.

Como la presencia de humo se expandió rápidamente, se ordenó el desalojo preventivo de viviendas y se recomendó a la población limitar la exposición al aire libre, y mantener cerradas puertas y ventanas.

Finalmente, el fuego fue controlado horas más tarde sin que registraran heridos o pérdidas en viviendas linderas. Al momento del hecho, la planta se encontraba cerrada. Luego se realizaron mediciones posteriores de la calidad del aire y se determinó que no presentaba contaminantes.

No es la primera vez que el predio es afectado por un incendio. El último ocurrió en septiembre de 2024 y en esa ocasión controlar el fuego demandó un operativo que duró toda la noche. En esa oportunidad, las llamas comenzaron en una zona en la que había desechos como muebles y electrodomésticos.

Ahora, las obras de reconstrucción de la planta llevarán meses, por lo que se deberá analizar un plan de redistribución a largo plazo. Esta planta venía tratando el 8% de los residuos que se generan en la comunidad.