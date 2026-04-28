A qué hora habla Manuel Adorni en Diputados: por qué se presenta en el Congreso

En medio de la investigación penal por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, romperá finalmente el silencio este miércoles al presentar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

A qué hora comienza la conferencia de Manuel Adorni

Se espera que el vocero presidencial llegue al Congreso media hora antes del comienzo de su conferencia que está programada para las 10.30 hs. Según trascendió Adorni va a estar acompañado por el propio presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios ministros, con el objetivo de mostrar un fuerte respaldo del Ejecutivo.

En su informe, el jefe de Gabinete tiene que responder las 4.800 preguntas que enviaron los 280 legisladores sobre su gestión. Se prevé que su discurso dure al menos una hora, ya que varias de la preguntas se encontraban repetidas.

El funcionario libertario preparó el discurso junto a su jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez; el secretario de Comunicación, Javier Lanari; el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt, y Federico Esteban Sicilia, nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, entre otros funcionarios. Incluso fue a practicar al Congreso, con el recinto de la Cámara baja vacío.

¿Por que se investiga a Manuel Adorni?

La polémica llegó al jefe de Gabinete luego de su viaje a Estados Unidos junto a su esposa Bettina Angeletti. Si bien la causa por malversación de fondos públicos fue cerrada por la Justicia. Todavía la investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. La propiedad fue vendida originalmente por el exfutbolista Hugo Morales en mal estado por US$ 200.000 a un grupo encabezado por Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Aunque la inmobiliaria tasaba el departamento refaccionado en US$375.000, Adorni lo adquirió por US$230.000, a un valor muy inferior al de mercado.

Por el departamento, Adorni pagó un adelanto solo de US$30.000 en efectivo, y el resto unos US$200.000 se lo financiaron a un año sin intereses las jubiladas vendedoras. Además, el jefe de Gabinete es investigado porque en su última declaración jurada informó que tiene un inmueble en La Plata y la mitad de un departamento en Parque Chacabuco. Sin haber vendido esas propiedades, a fines de 2024 y 2025 compró el semipiso en Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Por otro lado, se investigan sus viajes, ya que la familia Adorni gastó casi US$15.000 en efectivo en unas vacaciones en la isla de Aruba para recibir el Año Nuevo 2025. El dato suma sospechas porque todo se habría pagado en efectivo. A eso se añade el ya conocido vuelo privado a Punta del Este en el feriado de Carnaval, que se sospecha pagó el periodista Marcelo Grandío, contratista de la TV Pública.

La causa avanza en el juzgado del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del libertario y de su esposa para analizar la actividad de sus cuentas, plazos fijos, tarjetas y billeteras virtuales.