Con la Sala de Prensa censurada, Adorni lleva su "conferencia" de la Rosada al Congreso

Con la Sala de Prensa de la Casa Rosada censurada, Manuel Adorni llevará su "conferencia" al Congreso. Tendrá el mismo estilo y la misma impronta que supo darle a las exposiciones matinales en Balcarce 50 antes los periodistas acreditados, desde el jueves pasado prohibidos de ingresar por decisión del presidente Javier Milei.

Se trata para Adorni, el vocero sin voz, de la conferencia más importante desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Deberá responder ante diputados sobre las sospechas de corrupción que lo tienen jaqueado a él y al Gobierno. Todo se dará este miércoles desde las 10.30 horas en la cámara baja, en el marco del Informe de Gestión del jefe de Gabinete en el Congreso. El clima es hostil.

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A Adorni lo acompañará el Presidente de la Nación, Javier Milei, quien estará en un palco justo enfrente de él para alentarlo y apoyarlo. Estarán allí los ministros del Gabinete. Se les pidió específicamente que vayan todos. Si todo sigue su curso normal, habrá presencia perfecta. Karina Milei, obviamente, será la protagonista de ese palco.

El jefe de Gabinete espera una sesión de más de seis horas. Estará bien escoltado y apoyado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todos los ministerios ya se encargaron de responder las más de 4800 preguntas que se hacen con antelación al jefe de Gabinete y serán publicadas mañana.

Adorni hará énfasis en destacar los logros de gestión y por allí buscará rodear su discurso previo a las preguntas. La oposición se puso como objetivo evitar el show y la victimización del jefe de ministros de Milei. En el Gobierno reconocen que ante una provocación, Adorni podría hacer "la Gran Francos": se para y se va. Lo hizo el ex jefe de Gabinete en junio de 2025, cuando en el Senado acusó recibir insultos y dejó el recinto.

Censura en la Rosada

Mientras el ex vocero derramará sus explicaciones ante los diputados y responderá preguntas, los periodistas de la Sala de Prensa de la Rosada llevan su sexto día de censura y sin respuestas ni una comunicación oficial. Milei amenaza con cerrarla definitivamente en un acto inédito para nuestro país.

Ya hubo denuncias de Amnistía, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y el tema empieza a escalar a nivel internacional, con crónicas de medios del mundo sobre el hecho. En paralelo, se realizaron pedidos de medidas cautelares en la Justicia para que los acreditados puedan volver a ingresar.

Según informó Jefatura a El Destape, entre los temas destacados las preguntas refieren en un 20% a la economía con respecto a la deuda, el FMI y las reservas. El 16% a la producción y la industria. El 15, a la salud. El 13 % de los cuestionamientos a la seguridad y otro 13 a la energía. El 12% a la Justicia y la Corte. El 9% sobre los jubilados. El 8% sobre Defensa y Fuerzas Armadas. El 6%, a la educación. Y el 5% refiere a temas judiciales y personales, como el caso LIBRA y los viajes de Adorni y las denuncias de enriquecimiento ilícito.