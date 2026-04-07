Cuánto cuesta en realidad un departamento como el de Adorni en Caballito

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado judicialmente por la compra de un departamento de 230.000 dólares con el préstamo de casi el 90% de dos jubiladas que aseguran no conocerlo. El escándalo, que cada vez suma más capítulos, lleva a la pregunta de cuánto sale una propiedad de esas características en realidad.

De acuerdo al Registro de la Propiedad Inmueble, el funcionario compró un departamento en la calle Miró al 500 el pasado 18 de noviembre de 2025 por un total de 230.000 dólares. Lo llamativo es que financió la compra con un crédito hipotecario de 200 mil dólares a nombre de dos mujeres jubiladas que, además de figurar como acreedoras de la hipoteca, están registradas como vendedoras del inmueble.

En detalle, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solo habrían aportado 30.000 dólares de fondos propios, mientras que Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen como acreedoras de un préstamo con el que se pagó el 87% de la operación. Al ser consultadas, ambas mujeres aseguraron no conocer al funcionario y desconocieron haberle cedido dinero bajo la forma de una hipoteca.

¿Cuánto cuesta en realidad un departamento como el de Adorni en Caballito?

Actualmente, en promedio y de acuerdo a la oferta de departamentos que ofrece el sitio de inmuebles Argenprop, un departamento de entre 190 y 200 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño de Caballito cuesta casi el doble de lo que lo abonó Adorni en noviembre del 2025: un poco más de 400.000 dólares.

El Jefe de Gabinete habría pagado 230.000 dólares por una propiedad de casi 200 metros cuadrados, pero entre las propiedades de menor precio y casi el mismo tamaño, el sitio solo muestra dos que no se acercan a ese valor: un departamento de 197 metros cuadrados de 5 ambientes a 410.000 dólares. Mientras que tiene otro inmueble —ubicado en Parque Rivadavia— de 199 m² listado a 459.000 dólares.

En Argenprop los departamentos de un tamaño similar al que compró Adorni cuestan casi el doble de lo que pagó el vocero: un poco más de 400.000 dólares.

En ese sentido, de acuerdo al sitio inmobiliario Properati, el precio promedio del metro cuadrado para una propiedad ubicada en Caballito es de 2.227 dólares, valor que contrasta ampliamente con los 1.150 dólares por m² que abonó Adorni.

Cómo sigue la investigación de la Justicia

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tras un amplio incremento de bienes en los dos últimos años en los que también adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club a nombre de su esposa.

Hace horas, TN informó que en el Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires también figura que Adorni hipotecó en noviembre de 2024 su antiguo departamento en Caballito para recibir 100.000 dólares de parte de dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien prestó 15.000 dólares.

Manuel Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti (Créditos: Instagram/@madorni)

El mecanismo de financiamiento privado parece una práctica recurrente en la economía de Adorni, ya que en 2014 utilizó un método similar para comprar su vivienda original. Aunque el Jefe de Gabinete registró formalmente esta deuda en su declaración jurada, se desconocía el origen de la deuda. Además, según señaló el medio, la escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma profesional que certificó las compras de la casa de Indio Cua y del departamento de Caballito de la calle Miró el año pasado.

Tras conocerse el escándalo, Adorni aseguró en conferencia de prensa que su patrimonio fue construido durante 25 años en el sector privado y que no tiene "nada que esconder". Sin embargo, descartó dar explicaciones a los periodistas y manifestó que presentará sus justificaciones ante la Justicia. Además, remarcó que sus declaraciones juradas se encuentran en regla.