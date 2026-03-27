En el marco de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni,el fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para reconstruir el patrimonio del funcionario y su entorno. Desde informes a registros de inmuebles y automotores, requerimientos a Migraciones y Anses hasta un pedido de información y legajos a la Secretaría General de Presidencia, comandada por Karina Milei. La causa se originó por el viaje que Manuel Adorni realizó a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio.

En un expediente judicial de nueve fojas, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 solicitó distintas medidas de prueba dentro del caso de Adorni, envuelto hace semanas en un escándalo por sus viajes a Punta del Este y por sus distintas propiedades adquiridas desde que se convirtió en funcionario.

Entre ellas, Pollicita solicitó al Registro de la Provincia de Buenos Aires información sobre la titularidad del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y cualquier otro inmueble a nombre de Adorni, su esposa Bettina Angeletti o su madre Silvia Pais. En concreto, se solicitó a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz datos de permisos de construcción y valuación fiscal de lotes.

También pidió información al Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de Automotores, Buques y Aeronaves sobre la posibilidad de existencia de aviones o embarcaciones. En concreto, el fiscal pidió a la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor que informe sobre sus vehículos registrados.

En los pasillos de Comodoro Py explicaron a El Destape que aunque se trate de la apertura de la causa, no implica una imputación directa en delitos de naturaleza económica como el enriquecimiento ilícito ya que "la imputación no es un acto automático, sino el resultado de una construcción contable". Así, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que no se puede hablar de una "imputación sustancial" hasta que las medidas de prueba confirmen una inconsistencia entre el patrimonio y los ingresos declarados.

Pedidos a la Oficina Anticorrupción y a Karina Milei

Además, Pollicita no solo solicitó a la Oficina Anticorrupción copias certificadas de las declaraciones juradas de Adorni entre 2022 y 2025 sino que elevó un pedido a la Secretaría General de Presidencia para obtener su legajo personal completo, incluyendo el detalle de haberes, viáticos y gastos.

"Se libre oficio a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a fin de que remitan copia certificada del legajo personal completo de Manuel Adorni y de la totalidad de las constancias vinculadas con su desempeño en la función pública nacional", pidió el fiscal al organismo liderado por la hermana del presidente Milei.

Al mismo tiempo, el fiscal requirió al Colegio de Escribanos información sobre escrituras o actos jurídicos vinculados a préstamos declarados por Adorni y familiares y también informes a Migraciones y Anses, para constatar la historia laboral de él y su esposa y los ingresos y egresos del país.