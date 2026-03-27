Mientras la secretaria del piloto y broker aeronáutico que le vendió el pasaje a Punta del Este a Manuel Adorni mostraba su celular a la Justicia, el periodista Marcelo Grandio le envió un mensaje pidiéndole hablar y, al no responderle, la llamó por teléfono. Todo quedó registrado por el juez y el fiscal del caso. Fuentes judiciales cercanas a la causa confirmaron esta escandalosa secuencia a El Destape.

Todo sucedió cuando Vanesa Tossi, la secretaria del piloto y broker Agustín Issin, exhibía ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita el contenido de su celular. En ese momento, Grandío le mandó un mensaje: "Vanesa, ¿podés hablar?", le consultó. Al no tener respuesta, la llamó directamente.

Según la información en el expediente, fue a Issin a quien le facturaron el pago del vuelo privado de Adorni y su familia a Uruguay. Ante la Justicia, Issin declaró este jueves que el pago de ese traslado estuvo a cargo de Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.

La Justicia busca determinar si ese pago respondió a dádivas o intercambio de favores con Adorni por su trabajo en la TV Pública, de donde ya se desvinculó.

El allanamiento a la TV Pública

Horas antes de la declaración de la secretaria, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las instalaciones de la TV Pública en busca de pruebas por el escándalo del viaje de Adorni y Grandio, a quien también acusan de tener una productora con tres programas en la TV Pública y uno en Radio Nacional.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente a Grandio.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

De acuerdo con fuentes judiciales, el pedido de información no se circunscribió únicamente a los valores de los contratos, sino que también abarcó los mecanismos de control laboral. En ese marco, la Justicia requirió los registros de asistencia, salidas y justificaciones de ausencias de Grandio, con el objetivo de determinar si su relación con el canal oficial se ajustaba a la normativa vigente o si formaba parte de un esquema de beneficios irregulares.

Qué dijo Adorni

El miércoles, el jefe de Gabinete encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada con el objetivo de hablar ante los medios tras varios días de silencio, aunque eludió brindar detalles sobre las controversias que lo involucran.

Frente a una consulta de El Destape, respondió de manera tajante: "Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mi me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir".