Viaje de Adorni a Punta del Este: el testigo declaró que el traslado lo pagó el periodista de la TV Pública

El testigo a quien le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este jueves en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario. Tal como informó la agencia Noticias Argentinas, se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este hasta buenos Aires, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.

Según la información en el expediente, el testigo, Agustín Issin, de 46 años, compró el paquete de vuelos el 9 de febrero. La Justicia busca determinar si el pago de Grandío respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.

juzgado que tiene a cargo la causa pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) busque los contratos de Grandío y su productora con la TV Pública, confirmaron fuentes judiciales a El Destape.

La no respuesta de Adorni

El miércoles, el jefe de Gabinete dio una conferencia de prensa en Casa Rosada para romper el silencio frente al periodismo, pero evitó dar precisiones sobre los escándalos que lo involucraron. Ante una pregunta de El Destape, el funcionario respondió con dureza: “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mi me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir”, replicó el exportavoz presidencial, quien aprovechó las preguntas para aclarar que el presidente Javier Milei tiene su renuncia a disposición.

En su defensa, el jefe de Gabinete rechazó irregularidades en sus declaraciones juradas: “Vivo en Caballito y el resto de mis propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad los deben cotejar con mi declaración jurada, claramente es falso. Todo lo que tiene que estar declarado está declarado”. Además, apuntó contra las versiones periodísticas que circularon en los últimos días: “Lo demás, que se mezclen declaraciones juradas, tiempos de presentación y organismos públicos, corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad durante estos últimos días”. "Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar”, agregó.