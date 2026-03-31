Manuel Adorni cada vez más complicado por presunto enriquecimiento ilícito.

Mientras avanza la investigación del vuelo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni tomó a Punta del Este, una investigación periodística dio a conocer nuevas inconsistencias en la adquisición de un inmueble que el ministro coordinador posee en el barrio porteño de Caballito. Según registros oficiales, el funcionario financió la compra de un departamento con una hipoteca de 200 mil dólares otorgada por dos mujeres que, al ser consultadas, aseguraron no conocer al funcionario.

La operación inmobiliaria se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de 230 mil dólares. El inmueble, ubicado en la calle Miró al 500, es una unidad de casi 200 metros cuadrados que Adorni adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti. Lo llamativo del trámite es que los compradores solo habrían aportado 30.000 dólares de fondos propios, ya que el 90% del valor fue financiado a través de un crédito hipotecario no bancario.

Según publicó La Nación, las acreedoras registradas en la escritura son Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), quienes figuran aportando 100 mil dólares cada una. Sin embargo, al ser contactada por la prensa, Viegas negó rotundamente conocer a Adorni o haberle cedido dinero bajo la forma de una hipoteca. Por su parte, en el entorno de Sbabo —quien figura como empleada de una editorial— también manifestaron desconocer al jefe de Gabinete y la operación mencionada.

Con relación a la trayectoria laboral de las prestamistas del jefe de Gabinete, Viegas tuvo actividad en el sector de la construcción y hotelería, mientras que Sbabo no registra actividad empresarial reciente. Ambas habían adquirido la propiedad apenas seis meses antes de vendérsela a Adorni por un precio un 15% mayor al que declararon originalmente.

A la negativa de las acreedoras de reconocer el préstamo que le habrían otorgado al jefe de Gabinete, se suma otro elemento que siembra mayores dudas sobre la compra del inmueble. Según indica el sitio inmobiliario Properati, el precio promedio del metro cuadrado para una propiedad ubicada en Caballito es de 2227 dólares, valor que contrasta ampliamente con los 1150 dólares por m² que abonó Adorni.

Investigación judicial y defensa del funcionario

Este hallazgo suma presión sobre la situación patrimonial de Adorni, quien ya es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar el origen de los fondos con los que el funcionario incrementó sus bienes en los últimos dos años, periodo en el que también adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club a nombre de su esposa.

Ante las consultas, Adorni recientemente afirmó en conferencia de prensa que su patrimonio fue construido durante 25 años en el sector privado y que no tiene "nada que esconder". El exportavoz adelantó que presentará todas las explicaciones necesarias ante la Justicia y no ante el periodismo. Además, argumentó que sus declaraciones juradas se encuentran en regla.