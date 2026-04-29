Atlético de Madrid empata con Arsenal en un reñido partido de ida de semifinales de la Champions

Liga de Campeones de la UEFA - Semifinal - Partido de ida - Atlético de Madrid vs Arsenal

Por Fernando ​Kallas

MADRID, 29 abr (Reuters) - El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron ‌1-1 el miércoles ‌con un penal cobrado por Julián Álvarez para igualar el gol de Viktor Gyokeres por la misma vía, en el partido de ida de las semifinales de la Liga ​de Campeones, ⁠un encuentro que fue más caldeado ‌que emocionante.

El partido fue ⁠tenso y táctico, con ⁠ambos equipos muy atentos a no ceder terreno.

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El Atlético dominó la posesión ⁠al principio, pero le cedió la ​ventaja al Arsenal en ‌el minuto 44 ‌cuando Gyokeres fue derribado por David ⁠Hancko dentro del área. El delantero sueco transformó el penal con contundencia, batiendo a Jan Oblak ​y ‌poniendo al Arsenal por delante en el marcador antes del descanso.

El Atlético empató en el minuto 56 después de que ⁠el VAR detectó una mano de Ben White dentro del área tras un disparo de Marcos Llorente. Álvarez transformó el penal con un potente disparo, sin que David Raya pudiera hacer nada.

Poco después, ‌Antoine Griezmann estrelló el balón contra el travesaño, mientras que al Arsenal se le concedió un tiro penal en los últimos minutos que el ‌árbitro anuló tras la revisión del VAR.

El ganador se enfrentará al Paris Saint-Germain ‌o al ⁠Bayern de Múnich en la final del 30 de ​mayo en Budapest.

Con información de Reuters