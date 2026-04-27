Despidos en una histórica fábrica de heladeras.

La industria nacional vive uno de los peores momentos de su historia y una importante fábrica de electrodomésticos anunció que dejará de producir heladeras. Por este motivo despedirá unos 100 trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Frimetal, la empresa que ensambla la marca Electrolux en Rosario y que a partir de mayo recortará su plantel tras el "proceso de reducción operativa" que realiza la firma, por la caída de las ventas y el ingreso de productos extranjeros por la apertura de importaciones.

Este no es el primer achique que realiza la empresa, ya que en enero canceló la producción de cocinas. La planta, que originalmente contaba con 750 trabajadores, hoy mantiene solo 250 y se espera que tras esta decisión queden unos 150 por lo cual podría haber 100 despidos.

Una actividad reducida al mínimo

La firma, que es un ícono en Santa Fe, mantendrá a partir de mayo una operatividad mínima y según el medio local La Ciudad, "la planta quedará produciendo momentáneamente solo freezers y lavarropas" y el resto ya no se fabricarán más.

En marzo Electrolux había puesto en marcha un plan de reducción de personal en la fábrica de Rosario a través de retiros voluntarios que se esperaba que sea de 100 trabajadores pero terminaron aceptando más de 130. Según detalló la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) las condiciones del retiro incluían el pago del 100 por ciento de la indemnización bajo el régimen previo a la reforma laboral, más tres salarios adicionales por aceptación voluntaria.

En esa línea, en octubre de 2025, la planta había aplicado suspensiones rotativas que afectaron a unos 400 trabajadores debido a la baja demanda y a la acumulación de stock.

La caída del sector de los electrodomésticos

Esto no es un caso aislado, según datos de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) advirtió en su último informe que la producción industrial en la provincia registró una caída del 14,9 por ciento interanual en febrero.

Además marcaron que el rubro de línea blanca, los aparatos de uso doméstico, sufrió un derrumbe del 37,2 por ciento frente al año anterior producto de la pérdida de poder adquisitivo de las familias y a una "apreciación cambiaria" que dificulta la competencia frente a los bienes importados. También desde la entidad señalaron que las altas tasas de interés y los mayores costos financieros acrecientan este momento.