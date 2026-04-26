Cerró un histórico local de electrodomésticos.

En el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante cadena de electrodomésticos y artículos tecnológicos del interior cerró una sucursal que tenía más de dos décadas de historia.

Se trata del local de Tevelin en Yerba Buena, Tucumán, un clásico de la zona, que bajó sus persianas y se sumó a la larga lista de negocios que no pueden sobrevivir al actual presente del país.

El comercio estaba ubicado en la calle Aconquija al 100, en la conocida popularmente como "Ciudad Jardín", donde ya son varios los locales históricos que cerraron en el último tiempo.

Medios locales señalaron que el cierre se da por el contexto adverso a nivel nacional, con la caída del consumo y por el aumento de la presión tributaria, sumados a los nuevos desarrollos en la zona.

La cadena nació como un negocio familiar y ya tiene más de medio siglo de historia comercializando artículos para el hogar. Tras el cierre del local de Yerba Buena, siguen en pie el de San Miguel de Tucumán, el de Alberdi y el de Río Salí.

La cadena se quedará con tres locales en Tucumán.

Garbarino cerró sus últimos locales y avanza la liquidación final

La Justicia continúa con el proceso de liquidación de Garbarino, empresa que quebró en marzo y no logró renegociar su deuda ni encontrar un comprador para salvarse. Tras esto, cerraron los tres locales que aún estaban funcionando.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo de Fernando D'Alessandro, ordenó el desarme de la mínima estructura que quedaba en pie tras años de crisis que se extendieron por al menos cinco años. Ya se vendió parte del stock remanente y cerraron los últimos tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires: los de Avenida Cabildo en Belgrano, Uruguay frente a Tribunales y el outlet de Almagro.

En paralelo, el proceso de disolución de la firma avanza con la transferencia de bienes a la sindicatura, que los administra temporalmente para liquidarlos y así cancelar parte de las deudas acumuladas. Hasta el 24 de junio, los acreedores –entre bancos, proveedores y exempleados– tienen plazo para presentar sus reclamos y planteos sobre el pasivo final.

Además de los locales y el inventario, la Justicia apunta a identificar todos los activos a nombre de Garbarino. Esto incluye las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, que están paralizadas y no pudieron venderse para obtener fondos, por lo que también serán liquidadas.