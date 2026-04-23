Cerró una importante textil por la crisis.

Cada día nuevas empresas cierran producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y en los últimos días se sumó una importante fábrica textil que puso fin a más de 50 años de historia.

Fundada en 1972, Guaira Tela se destacó por la fabricación de telas vinílicas producidas a base de tejido de poliéster y recubiertas con PVC. Sin embargo, por el contexto nacional, la planta ubicada en Tres de Febrero tuvo que cerrar.

Los motivos del cierre de la fábrica textil

Desde la compañía apuntaron principalmente a la competencia desleal con los productos extranjeros que ingresan al país tras la apertura de importaciones impulsada por Javier Milei y el aumento de costos para la producción nacional.

"Esta empresa, fundada en julio de 1972, cierra sus puertas. Motivos de público conocimiento que golpean fuertemente la industria nacional, desprotegida por completo, afrontando costos cada vez más elevados, impuestos inalcanzables y competencia (en general) de bajísimos precios, pero también, malísima calidad", manifestaron desde Guaira en sus redes sociales.

En ese sentido, agregaron: "Como buena Pyme Argentina lo dimos todo pero hasta acá llegamos. Sé que lamentablemente somos varios, y me duele. Pero me acompaña una convicción: una puerta que se cierra abre un mundo de oportunidades. Gracias Gracias Gracias…".

Además, señalaron que van a estar liquidando el stock disponible, marcando que no hay vuelta atrás con el cierre, que además deja a varias familias sin su fuente de ingresos.

En la planta no solo contaban con la producción de telas, sino que tenían laboratorios propios de control de calidad para evaluar los productos de manera diaria. También se destacaba por artículos de uso específico y tratamientos especiales, como retardante de llama, protección UV y fungicida.

Cierre masivo de empresas

Esto no es un caso aislado; desde que asumió la presidencia Javier Milei, cerraron en Argentina 24.180 empresas en total y se perdieron 206.300 puestos de trabajo. Esto significa que desaparecieron el 4,7 por ciento de las empresas argentinas.

Y la industria textil fue de las más golpeadas, ya que allí se perdieron 22.441 puestos de trabajo, según un informe del Instituto Argentina Grande. Es el segundo sector con más bajas después de la construcción.

La empresa de Tres de Febrero no solo estaba en el segundo rubro más afectado, sino en la provincia donde más compañías cerraron, ya que en PBA 6.174 empresas desaparecieron en los últimos dos años y medio.