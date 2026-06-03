La investigación del femicidio de Agostina Vega sigue sumando elementos con el correr de los días. En las últimas horas, el abogado de la mamá, Carlos Nayi, se presentó ante la Justicia -junto a los abuelos de la menor- "para mostrarle al fiscal una prueba relevante", según comentó a los medios presentes al salir. "Así colabora la querella. Así como el padre hizo su aporte, lo hicieron también los abuelos", sostuvo.

Después de recordar que la causa está bajo secreto de sumario, el letrado argumentó que "la responsabilidad no se agota en este chacal detenido. Debe avanzar la fiscalía sobre otras responsabilidades". En esa línea, señaló a la mujer que le prestó a Barrelier el Ford Ka que el imputado utilizó para deshacerse del cuerpo de la adolescente.

"La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle a Barrelier el vehículo, que este hombre ya estaba siendo investigado por la Policía, que ya estaba siendo observado por la Justicia y no solo eso, sino que el rostro de Agostina recorría cada mesa de redacción y estaba en cada mesa de todos los ciudadanos de Córdoba y de Argentina", acusó de manera contundente Nayi.

Aunque Barrelier, con el objetivo de desviar la investigación, intentó instalar la idea de que Agostina se había subido a un auto rojo al salir de su casa, el vehículo que se lo vio utilizar y del único que se tiene registro en la entrada y salida del domicilio, mientras la menor se encontraba allí, es del Ford Ka negro. En las cámaras de seguridad, no se observa ningún otro auto en el lugar.

Desde un primer momento este vehículo fue identificado y peritado. Se pudo corroborar que Barrelier se lo pidió prestado a una "amiga" y que fue exhaustivamente lavado antes de devolvérselo. "La dueña del Ford Ka sabía perfectamente que la niña que había ingresado la noche del 23 de mayo al domicilio de Barrelier no era la hija, sino que era ni más ni menos que Agostina", puntualizó.

El abogado también sugirió que la mujer mintió y que fue engañada por Barrelier en igual proporción: "Mentirle a la justicia en un hecho de estas característica tiene un nombre y es delito. Me preguntarán: '¿Cuál señor Nayi?'. Y yo les digo, encubrimiento". A partir de ello, la querella solicitó que se la investigue e impute a la mujer; algo que luego será decisión del fiscal Garzón a partir de la toma de nuevas medidas. Entre ellas, puede citarla a declarar como testigo con obligación de decir la verdad y en caso de que existan contradicciones, actuar.

"Para mantener ocultos los restos de una criatura en un domicilio particular en un espacio temporal que arranca, a la luz de los primeros resultados preliminares en las últimas horas del 23 de mayo hasta el 25 de mayo, hace falta no solamente aportes económicos, logística, sino un sin número de personas colaborando para evadir un cerco policial y social que era prácticamente imposible que lo llevara adelante una sola persona", indicó el abogado.

Otros señalamientos

Los periodistas presentes le preguntaron al abogado por otros señalamientos en el marco de la causa. "Estamos en secreto de sumario, pero se darán cuenta que cuando digo otras responsabilidades no se agota tampoco en esta mujer, simplemente hay mérito para investigarla y establecer algún grado de responsabilidad, de ella y de otras personas", expresó el abogado y agregó: "No puedo avanzar en otras consideraciones, pero mis palabras sugieren hacia dónde vamos".

Por otra parte, el abogado aseguró que la entrega del cuerpo de la menor a la familia es inminente y que su defendida podría participar del velorio de su hija. "Les pido el mayor respeto posible porque la mamá de Agostina sigue internada. Si los médicos se lo permiten solo saldría del hospital para participar del último adiós", sentenció.