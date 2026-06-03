La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de junio de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 6710
- 1: 6710
- 2: 6839
- 3: 1614
- 4: 9146
- 5: 0842
- 6: 5740
- 7: 6570
- 8: 1846
- 9: 9531
- 10: 0666
- 11: 4338
- 12: 8027
- 13: 2422
- 14: 3134
- 15: 4351
- 16: 8937
- 17: 6141
- 18: 4188
- 19: 0619
- 20: 1128
Letras de la Nacional: HHNY
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 9427
- 1: 9427
- 2: 2086
- 3: 2313
- 4: 1585
- 5: 5284
- 6: 2813
- 7: 5821
- 8: 0315
- 9: 0555
- 10: 0946
- 11: 4615
- 12: 6487
- 13: 9016
- 14: 3316
- 15: 5947
- 16: 8309
- 17: 3019
- 18: 2403
- 19: 2104
- 20: 1706
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1808
- 1: 1808
- 2: 3938
- 3: 8227
- 4: 8918
- 5: 3370
- 6: 4612
- 7: 3623
- 8: 9713
- 9: 5031
- 10: 2649
- 11: 9140
- 12: 7114
- 13: 0624
- 14: 5051
- 15: 3454
- 16: 1222
- 17: 7831
- 18: 2814
- 19: 1018
- 20: 9918
Letras de la Nacional: CNRY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0292
- 1: 0292
- 2: 5063
- 3: 7432
- 4: 7171
- 5: 4136
- 6: 2739
- 7: 2003
- 8: 7936
- 9: 7284
- 10: 9382
- 11: 5614
- 12: 0146
- 13: 1476
- 14: 4981
- 15: 4594
- 16: 4150
- 17: 0715
- 18: 6153
- 19: 2007
- 20: 8224
13:06 | 02/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 2 de junio de 2026.
13:38 | 01/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.
20:44 | 31/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
17:41 | 31/05/2026
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.
11:39 | 29/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.
13:36 | 28/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.
17:15 | 27/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.
13:20 | 27/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.
13:26 | 26/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.
20:57 | 24/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.
20:51 | 24/05/2026
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.
11:22 | 22/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.
12:27 | 21/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 21 de mayo de 2026.
16:40 | 20/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.