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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de junio 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de junio de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 6710

  • 1: 6710
  • 2: 6839
  • 3: 1614
  • 4: 9146
  • 5: 0842
  • 6: 5740
  • 7: 6570
  • 8: 1846
  • 9: 9531
  • 10: 0666
  • 11: 4338
  • 12: 8027
  • 13: 2422
  • 14: 3134
  • 15: 4351
  • 16: 8937
  • 17: 6141
  • 18: 4188
  • 19: 0619
  • 20: 1128

Letras de la Nacional: HHNY

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 9427

  • 1: 9427
  • 2: 2086
  • 3: 2313
  • 4: 1585
  • 5: 5284
  • 6: 2813
  • 7: 5821
  • 8: 0315
  • 9: 0555
  • 10: 0946
  • 11: 4615
  • 12: 6487
  • 13: 9016
  • 14: 3316
  • 15: 5947
  • 16: 8309
  • 17: 3019
  • 18: 2403
  • 19: 2104
  • 20: 1706

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 1808

  • 1: 1808
  • 2: 3938
  • 3: 8227
  • 4: 8918
  • 5: 3370
  • 6: 4612
  • 7: 3623
  • 8: 9713
  • 9: 5031
  • 10: 2649
  • 11: 9140
  • 12: 7114
  • 13: 0624
  • 14: 5051
  • 15: 3454
  • 16: 1222
  • 17: 7831
  • 18: 2814
  • 19: 1018
  • 20: 9918

Letras de la Nacional: CNRY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0292

  • 1: 0292
  • 2: 5063
  • 3: 7432
  • 4: 7171
  • 5: 4136
  • 6: 2739
  • 7: 2003
  • 8: 7936
  • 9: 7284
  • 10: 9382
  • 11: 5614
  • 12: 0146
  • 13: 1476
  • 14: 4981
  • 15: 4594
  • 16: 4150
  • 17: 0715
  • 18: 6153
  • 19: 2007
  • 20: 8224

13:06 | 02/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 2 de junio de 2026.

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13:38 | 01/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.

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20:44 | 31/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

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17:41 | 31/05/2026

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.

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11:39 | 29/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.

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13:36 | 28/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.

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17:15 | 27/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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13:20 | 27/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.

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13:26 | 26/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 26 de mayo de 2026.

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20:57 | 24/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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20:51 | 24/05/2026

Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.

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11:22 | 22/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.

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12:27 | 21/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 21 de mayo de 2026.

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16:40 | 20/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.

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