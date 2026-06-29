Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 29 de junio

El secreto de las últimas 2 cifras

Che, apostadores, ¿sabían que aunque el número que salió a la cabeza tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y los animales siempre se rige por las últimas dos cifras? Así es, el 89 corresponde a la rata. ¡No se olviden de mirar el final del número para no pifiarle al pálpito!