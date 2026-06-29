Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 29 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 2 minutos
¿Soñaste con un número de cuatro cifras? No te comas el viaje: mirá las últimas dos
El secreto de las últimas 2 cifras
Che, apostadores, ¿sabían que aunque el número que salió a la cabeza tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y los animales siempre se rige por las últimas dos cifras? Así es, el 89 corresponde a la rata. ¡No se olviden de mirar el final del número para no pifiarle al pálpito!
Hace 17 minutos
¡La pegaste con cuatro números? Dale, contá los billetes: ¡3500 veces lo apostado!
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito y soñaste con cuatro números, atención: acertar las 4 cifras a la cabeza te hace ganar 3.500 veces lo que apostaste. ¡No es joda! Por ejemplo, si le metés $100, te volvés con $350.000 de un saque. ¿La tenés clara? Cruzá los dedos y jugale con todo a la próxima.
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