Crisis por falta de vacunación: confirmaron un caso de tétanos en una niña de Santa Fe

La crisis económica en la Argentina atraviesa distintos sectores, desde el transporte público pasando por la educación hasta la desfinanciación de la salud pública. Esta semana se confirmó un caso de tétanos en una nena de cinco años en la provincia de Santa Fe.

Así lo comunicó el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera advirtió sobre la necesidad de extremar los cuidados no solo en la población sino también en los profesionales de salud.

Por otro lado, el organismo habló acerca de la importancia de mantener los esquemas de vacunación correspondientes, ya que, en este caso, se registró una notable falla en la cobertura de vacunación. La niña en cuestión comenzó a presentar síntomas de la enfermedad en marzo del 2026 y se confirmó que se trataba de esta afección el 11 de marzo.

El cuadro de la pequeña era grave y, por tanto, los médicos tuvieron que internarla en terapia intensiva y requirió de ayuda mecánica para poder respirar. Se sometió a diversos estudios y tratamientos con gammaglobulina antitetánica, toxoide y antibioterapia y la pequeña ya evoluciona de manera favorable.

Además, se confirmó que tenía aplicadas solo las dosis de Hepatitis B y de BCG que se dan al nacer, pero carecía del refuerzo obligatorio para la edad escolar. Esto ratifica la importancia que tiene la vacunación en la prevención de enfermedades en niños, jóvenes y adultos. En este contexto, los expertos recomiendan, además, ante el mínimo síntoma acudir a la guardia médica.

Qué es el tétanos y cuáles son sus primeros síntomas

Se trata de una enfermedad grave causada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani que normalmente se encuentra en el suelo o en las heces. Los síntomas del tétanos pueden variar dependiendo de la persona, pero, en líneas generales, se pueden presentar las siguientes señales:

Espasmos musculares intensos

Rigidez en la mandíbula como en el cuello y el abdomen

En casos más graves, puede haber arqueamiento de la espalda.

Según Medline, el período de incubación de esta enfermedad es de 3 a 21 días luego del inicio de la infección. Lo preocupante es que el tétanos es potencialmente mortal, por eso, darse la vacuna en tiempo y forma es fundamental.

En diálogo con Infobae, el jefe de Infectología del Departamento de Medicina Interna de CEMIC, Pedro Bonvehí, sostuvo que la letalidad del tétanos no solo es alta sino que, además, depende del contexto. "En lugares con buen acceso a cuidados críticos puede llegar al 20%, mientras que en áreas de bajos recursos o con escaso acceso al sistema de salud, la letalidad puede alcanzar hasta el 50%", expresó. Asimismo, indicó que el riesgo de mortalidad es mayor en recién nacidos y en adultos mayores.