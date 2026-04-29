No es por las plagas: el motivo por el que hay que envolver el limonero con papel aluminio

Los especialistas suelen recomendar este tipo de protección para los limoneros durante los primeros inviernos porque la corteza todavía es tierna.

Ver un limonero con el tronco cubierto de papel aluminio puede llamar la atención y despertar dudas. Muchos piensan que este método sirve para ahuyentar insectos o evitar plagas, pero en realidad la finalidad es otra y está ligada a la protección contra los cambios bruscos de temperatura durante el invierno.

La principal función de esta técnica no es combatir bichos ni hongos, sino cuidar la corteza del árbol frente a un fenómeno conocido como “sunscald” o escaldadura solar. Esto sucede cuando el sol invernal calienta intensamente una cara del tronco durante el día y, al caer la tarde, la temperatura baja de golpe, provocando un enfriamiento rápido que puede dañar los tejidos del árbol.

Este vaivén térmico produce grietas en la corteza y lesiones que tardan en cicatrizar, afectando el desarrollo saludable del limonero. Según las guías de extensión agrícola, este problema es especialmente frecuente en árboles jóvenes o con corteza fina, como varios frutales, entre ellos los cítricos.

En el caso particular del limonero, esta protección es aún más importante porque los árboles jóvenes suelen ser sensibles tanto al frío como a la exposición directa al sol sobre su tronco. El objetivo de envolverlo no es “abrigarlo” sino mantener la temperatura de la corteza más estable, evitando que un lado se recaliente demasiado.

Las claves de los expertos para cuidar los limoneros

Por eso, en horticultura se recomiendan protectores claros, pinturas blancas diluidas o envolturas reflectantes, todos con el fin de reflejar parte de la radiación solar y minimizar el calentamiento desigual del tronco. El papel aluminio entra como un recurso casero que cumple una función similar a estos materiales técnicos, gracias a su capacidad reflectante. Aunque no es una solución perfecta, sí ayuda a que el tronco no reciba el impacto directo del sol invernal, que luego se traduce en un enfriamiento brusco.

Tapar el limonero con papel aluminio ahuyenta las plagas y tiene otros beneficios que pocos conocen..

Cuando el tronco sufre este estrés térmico, el daño puede no ser evidente a simple vista, ya que no siempre aparecen grietas grandes. Sin embargo, el árbol puede quedar debilitado, crecer menos y tardar más en afianzarse, lo que reduce su vigor a la llegada de la primavera.

La Universidad de Arizona advierte que el “sunscald” puede enlentecer el crecimiento y dificultar el establecimiento del árbol, incluso cuando las lesiones no parecen graves. Es importante aclarar que envolver el tronco no significa dejarlo cubierto todo el tiempo. Las recomendaciones técnicas sugieren usar esta protección solo durante los primeros inviernos, cuando la corteza es más tierna, y retirarla una vez que pasa el período de riesgo.

Además, algunas envolturas mal usadas o mantenidas por mucho tiempo pueden acumular humedad o convertirse en refugio para plagas, por lo que conviene revisar con regularidad el estado del material y limitar su uso a la temporada fría.