La tragedia y el amor en prisión inspiraron una de las canciones más emblemáticas del folklore argentino.

José Ignacio Rodríguez, conocido como "Chango" para todos los amantes del folklore argentino, se destacó en la década del sesenta como un compositor cordobés que dejó huella con canciones como "Vidala de la copla", "De Alberdi", "De mi madre" y "De Simoca". Sin embargo, su obra más reconocida es la zamba "Luna cautiva", considerada una joya del género.

La canción, que se popularizó en voces de grandes artistas como Jorge Cafrune y Los Chalchaleros, también tuvo versiones memorables más recientes, como la de Soledad Pastorutti y Raly Barrionuevo en el Festival de Cosquín. "Luna cautiva" representa un punto de inflexión en el folklore, donde la poesía costumbrista comenzó a dar paso a una expresión más profunda sobre el ser humano y sus circunstancias.

La letra de "Luna cautiva" habla de un hombre que vuelve tras una larga ausencia, con imágenes sencillas pero cargadas de simbolismo, como grillos, oscuridad y rejas, que reflejan un pesar profundo. El protagonista le pide a su amada, a través de la reja, un beso antes de partir, dando cuenta de una realidad marcada por la prisión y el amor.

Esta historia tiene un fuerte trasfondo personal. Chango Rodríguez estuvo preso entre 1963 y 1967 en la cárcel de San Martín, cumpliendo una condena por homicidio simple en un episodio ocurrido durante un asado en Unquillo, Córdoba. Allí, en 1965, se casó con Lidia Haydée Margarita Bay, conocida como "La Gringa", quien fue su gran apoyo y luchó incansablemente por su liberación.

El encierro del Chango y su inspiración para "Luna cautiva"

El incidente fatal ocurrió tras una discusión con su compadre Juan Álvarez, cuando Chango descubrió que le faltaba dinero que había recibido como adelanto para un disco. En medio de la tensión y un forcejeo, una bala terminó con la vida de otra persona. La justicia le impuso 12 años de prisión, aunque finalmente cumplió cuatro tras ser indultado por el presidente de facto Juan Carlos Onganía.

José Ignacio Rodríguez, conocido como “Chango” para sus seguidores y el público del folklore argentino, fue una figura clave en la música nacional durante los años 60.

Durante su encierro, Chango compuso alrededor de sesenta canciones, entre ellas "Luna cautiva", que reflejaba su experiencia y sentimientos. El 11 de septiembre de 1968, salió en libertad vestido con el mismo traje que usó para su boda en la cárcel, y en esa ocasión cantó por primera vez "Luna cautiva" en una entrevista televisiva, con su guitarra en mano.

Desde entonces, esta zamba se convirtió en un clásico del folklore argentino, siendo interpretada por innumerables artistas y considerada un himno para quienes abrazan la guitarra y la tradición. La canción, sin duda, no existiría sin la tragedia y los años de reclusión que marcaron la vida de su autor.