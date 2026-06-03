Eduardo Feinmann se refirió al "costo político" que deberá afrontar Milei.

Patricia Bullrich, senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), advirtió en sus redes sociales que no acatará la orden del presidente Javier Milei "respecto del retiro del pliego de la Dra. (María Verónica) Michelli a Jueza Federal". Esto hace referencia a la orden, por parte del Ejecutivo, de evitar que Michelli sea candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, luego de que la Casa Rosada supiera que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", aseveró. Esto desde luego generó gran revuelo, con los medios de comunicación haciendo sus respectivas lecturas del hecho. Tal fue el caso de Eduardo Feinmann, quien durante el pase con Pablo Rossi en A24 hizo un análisis sobre esto.

El mensaje de Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Eduardo Feinmann señaló el nuevo "bolonqui" en que se metió Milei

"Un cierto sector del Gobierno lo ha metido (a Milei) en un bolonqui, con este tema de la jueza, innecesariamente. El costo político lo va a terminar pagando el propio presidente", observó Feinmann en vivo, con Pablo Rossi suscribiendo a ese pensamiento: "Como siempre".

"La cuestión Michelli todavía continúa, y continúa en el senado, ahora quien se va a comer todo el costo político va a ser el Presidente", subrayó el reconocido periodista, que soslayó esto explicando que "quien va a firmar o no que asuma el cargo va a ser el Presidente". "No va a ser ni Karina Milei, ni los que rodean a Karina Milei, ni Santiago Caputo, ni los que rodean a Santiago Caputo. Es el propio presidente", sentenció.