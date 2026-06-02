Jefe de senadores del PRO, sobre Bullrich: "No descarto que vuelva y sea candidata"

El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, cuestionó este martes al Gobierno Nacional por retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y aseguró que la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, puede "volver" al partido para "ser candidata".

"No descarto que Bullrich pueda volver al PRO y ser candidata", dijo Goerling Lara en diálogo con El Destape 1070. Para el legislador, la política argentina "es muy dinámica" y remarcó que desde en el partido amarillo quieren "reorganizar" el espacio antes de que comience el año electoral 2027.

"A mí me gustaría que el PRO encabece y que sea Mauricio Macri el candidato a Presidente, pero algo que decimos en el partido, y que lo dice Macri también, es que este no es momento de capricho ni de egos, sino del que esté mejor y pueda armar un gran frente y liderar ese es el que tiene que estar y ahí tenemos que empujar todos", apuntó.

Los dichos de Goerling Lara se dan un día después de que Bullrich reavivó la interna del Gobierno al anunciar que votará en contra del pedido que hizo Milei para bajar la candidatura de la jueza Michelli. "Voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia", tuiteó la exministra.

El jefe del bloque de senadores del PRO también respaldó el pliego de Michelli en el Senado, al manifestar el pedido del Gobierno como "una locura" y anticipó que el partido no va a acompañar el pedido. "No nos están dando un argumento de por qué retiran un pliego del Senado, que ha pasado todas las instancias que necesita un aspirante a juez para llegar al Senado", indicó.

Goerling Lara cuestionó a Milei por ser una decisión "absolutamente desprolija" y la encuadró como "un avasallamiento a la potestad" que tiene el Senado. "Nunca ha pasado que el mismo Presidente que firma pida el retiro de un pliego", apuntó.

El planteo de Bullrich

La semana pasada trascendió que el Gobierno dispuso suspender el tratamiento del pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, luego que la Casa Rosada advirtiera que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal", comenzó el mensaje de Bullrich, que siguió: "Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".