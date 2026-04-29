Casación anuló el procesamiento contra Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara de Casación anuló el procesamiento a Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación anuló este miércoles por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros, según indicó la Agencia Noticias Argentinas. El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández había sido procesado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvieron en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

La respuesta de Alberto Fernández: "Celebro"

En diálogo con El Destape 1070, el ex presidente celebró la anulación del procesamiento y que Casación haya puesto "un poco de orden" en la causa. "Es una causa que se inició por una nota de Clarín y Clarín tiene intereses concretos en el mercado de Seguros y claramente tenía intereses en el mercado asegurador porque tiene una empresa broker de seguros. In ventó una historia ridícila y absurdo y que a mi me ha costado mucho malestar porque soy una persona honesta, decente, jamás en mi vida hice un negocio en el Estado", dijo Fernández.

Y sumó: "Hoy me siento un poco más tranquilo porque la Casación ordenó que dicten la falta de mérito".