Marchas y paros: la crisis se agrava y se recalienta la calle contra Milei

En medio de escándalos por presunta corrupción, una crisis productiva asfixiante y una inflación al alza desde hace meses, al Gobierno se le abre un nuevo frente de disputa: con múltiples protestas, la calle se recalentará en los últimos días de abril. A la protesta de jubilados se sumará la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el Día del Trabajador y el plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Además, docentes y no docentes de las universidades nacionales paran durante toda la semana.

Como cada miércoles, las organizaciones de jubilados, uno de los sectores más ajustados y atacados por el gobierno de Javier Milei, protestarán en la zona del Congreso. Esta vez, hay un condimento especial: el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados a las 10.30.

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Ante la presencia de Adorni, respaldado in situ por el presidente Javier Milei y por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, los jubilados se acercarán a la zona del parlamento un rato antes de las 15, horario en el que suelen protestar. A las 10, ya habrá un grupo de adultos mayores en Bartolomé Mitre y Riobamba. "Increparemos a Adorni y Milei. Basta de robarnos. Ustedes nos están matando", remarcaron desde el Plenario de Trabajadores Jubilados.

El jueves, la CGT marchará a la Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador, que se conmemorará el viernes primero de mayo. La movilización está convocada para las 15. "Este jueves 30 de abril traé tu bandera y marchemos por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores", señaló la central obrera en un comunicado.

La marcha se confirmó hace algunas semanas, con una conferencia de prensa encabezada por las autoridades de la central obrera. "Se va a llevar adelante una celebración religiosa ecuménica, rememorando y conmemorando al papa Francisco, la relación que el papa Francisco ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales", señaló en aquel momento el cosecretario general Jorge Sola. "En esa conmemoración vamos a reclamar el estado actual que tienen los trabajadores de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar", agregó.

Primero de mayo: plenario de sindicatos y actos de la izquierda

El primero de mayo, se realizará el primer plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la central que nuclea a sindicatos combativos que rechazan al gobierno de Milei. "En una jornada marcada por el compromiso y la organización colectiva, se espera la participación de más de 1600 delegados y delegadas provenientes de todo el país, representando a los distintos gremios que conforman el frente", anunció el FreSU. La convocatoria es a las 9 en el Camping de la UOM en Pilar.

Además, habrá actos de distintos partidos de izquierda, como en cada primero de mayo. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) tendrá su acto en Ferro Carril Oeste, con Myriam Bregman como oradora central. "El de este viernes no será un primero de mayo más: el gobierno de Milei atraviesa uno de sus peores momentos, cae como nunca en las encuestas, saltan como pus los escándalos de corrupción y ya no se aguanta más el empobrecimiento de gran parte de la población, golpeada por la inflación, los despidos, la precarización del trabajo y las medidas de ajuste", anticipó Bregman en una declaración a la prensa.

Por su parte, Política Obrera se hará en el salón “Unione e Benevolenza”, ubicado en la calle Perón 1372, en la Ciudad de Buenos Aires. Los oradores del acto que comenzará a las 15 serán los referentes Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Violeta Gil, Christian Miguez, Eva Gutiérrez y Natalia Bello. "El acto de Política Obrera trazará la perspectiva de la lucha contra las masacres de la guerra, la liquidación de las conquistas laborales y la puesta en marcha de un estado policial. Para superar la barbarie, es necesario construir un partido obrero que luche por gobiernos de trabajadores y por el socialismo internacional", sostuvo la dirigente salteña Violeta Gil.

Paro en todo el país y Marcha Federal Universitaria

Además, toda la semana está marcada por el paro convocado por la federación de docentes universitarios Conadu Histórica, que comenzó el viernes y que terminará el sábado. El reclamo principal es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, ratificada tras el veto y reivindicada por dos fallos judiciales que la Casa Rosada desoye.

En el medio del paro, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, sacó un comunicado en el que cuestionó las medidas de fuerza y pidió "una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a la medida de fuerza". El texto del oficialismo fue cuestionado por los gremios docentes. "El tenor de este requerimiento y del comunicado del Ministerio de Capital Humano que lo hizo público revela una nueva operación política del Gobierno nacional, montada a días de una nueva Marcha Federal Universitaria. No busca resolver el conflicto universitario, sino desconocer su propia responsabilidad en haberlo provocado y amedrentar a quienes luchamos en defensa de la universidad pública", expuso Conadu Histórica.

Ante el incumplimiento de la ley y los aprietes del Gobierno, los trabajadores universitarios ratificaron la Marcha Federal Universitaria del martes 12 de mayo, que tendrá puntos de protesta en todo el país y que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será en la Plaza de Mayo. "Frente a esta nueva maniobra del Gobierno, respondemos con más organización y más movilización. Convocamos a toda la comunidad universitaria y a nuestro pueblo a marchar en todo el país el 12 de mayo", concluyó Conadu Histórica.