Festeja el Gobierno: el Contencioso Administrativo definirá sobre la reforma laboral

La Cámara Nacional de Apelaciones resolvió este martes que la causa por el amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) que inhabilitaba más de 80 artículos de la reforma laboral se tratará en la órbita de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

"El Tribunal RESUELVE: declarar que la presente causa es competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Se deja constancia de que el señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN). Regístrese, notifíquese al Estado Nacional y al Fiscal General, comuníquese mediante DEO al Juzgado Nacional del Trabajo n.º 63 y devuélvase al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12", se indicó en el fallo.

El texto, que lleva las firmas de los jueces de la Sala IV Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, definió que sea ese fuero el que siga la causa originada por la CGT que frenaba 82 artículos por catalogarlos inconstitucionales.

De esta manera, el caso dejará de estar en la Justicia Nacional del Trabajo, que había avalado hace unas semanas la postura de la central obrera, y pasará al ámbito del Contencioso Federal, donde se dirimen los casos y actuaciones contra el Estado.

"En los términos en que fue planteada esta demanda de inconstitucionalidad, el Estado fue demandado en su calidad de legislador. Sin embargo, atañe a los jueces federales conocer en un proceso en razón de la materia cuando el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución Nacional, de una ley federal o de un tratado", agregó el fallo de Vicenti y Duffy.

Cómo fue el derrotero del caso

Este lunes, la CGT había recusado a los dos camaristas que validaron la vigencia de la reforma laboral y que dejaron sin efecto la cautelar que había implementado el juez laboral Raúl Ojeda hace semanas. En un documento, la central obrera denunció “beneficios mutuos” entre el Ejecutivo y el juez Víctor Pesino, uno de los dos magistrados de la Sala VIII que reactivó su vigencia.

El planteo cegetista se dio tras el fallo que puso de nuevo en vigencia de la ley tras un reclamo del Estado Nacional que pedía que hasta tanto no se dirima la cuestión de fondo no se suspenda su implementación.

La CGT inició el proceso judicial al argumentar que la reforma implicó una regresión en derechos laborales, afectó la libertad sindical y vulneró principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución.

Entre los puntos que habían sido criticados por la central obrera y que vuelven a cobrar vigencia son los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.