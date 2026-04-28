Reconocimiento nacional: Formosa fue sede de jornadas de hemoterapia con participación federal y foco en avances científicos

La provincia de Formosa encabezó las 2° Jornadas Provinciales de Hemoterapia junto a la 1° edición del NEA y la XII° capacitación del Centro Provincial, un espacio que convocó a profesionales de distintos puntos del país y evidenció el crecimiento del área y la salud pública en la provincia.

“La medicina transfusional ha tenido grandes avances en los últimos años, sobre todo, en lo que se relaciona al tamizaje o de las pruebas serológicas con el advenimiento de la biología molecular”, destacó a Agenfor, Walter Edgardo Scordo, titular de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, quien además valoró tanto la convocatoria como el nivel alcanzado en la organización.

Las actividades se desarrollaron durante dos jornadas en la ciudad capital y reunieron a especialistas, médicos y equipos técnicos vinculados a la medicina transfusional. En ese marco, Scordo expresó: “Estamos muy contentos y satisfechos por la alta concurrencia porque eso demuestra el interés de conocimiento”.

Infraestructura y crecimiento del sistema

El referente subrayó la importancia de federalizar este tipo de encuentros y detalló que la idea siempre es que la medicina transfusional de la Argentina "sea federal", al tiempo que adelantó que futuras jornadas nacionales se realizarán en distintas provincias para ampliar el alcance.

Durante su visita, Scordo nacional puso en valor el desarrollo alcanzado por Formosa en esta área y destacó el alto grado de "infraestructura, de tecnología y de recurso humano muy capacitado”, además de los avances de la red provincial de hemoterapia. En esa línea, comparó la situación con otras jurisdicciones de la región y señaló que “como Resistencia y Corrientes hay Centros Regionales, en donde se están armando”.

También remarcó la importancia de un sistema centralizado: “La centralización es la política adecuada”, ya que permite “disminuir los costos y optimizar el uso del recurso para generar, en este caso, un componente sanguíneo de calidad y que puedas tener trazabilidad a lo largo de todos los procesos”.

Scordo advirtió sobre el impacto negativo de las políticas de ajuste y recortes del Gobierno nacional, y señaló que esta situación afecta gravemente al sistema sanitario en su conjunto. En particular, remarcó que la falta de financiamiento repercute de manera directa en la calidad de la atención que reciben tanto los pacientes como los donantes, lo que refleja una problemática que se extiende a diversas áreas de la salud pública.

En este contexto, las jornadas superaron su función como espacio de actualización profesional para convertirse en una instancia clave de visibilización del sistema de hemoterapia de Formosa. De este modo, el evento permitió poner de relieve el desarrollo alcanzado por la provincia en la materia y consolidar su posicionamiento estratégico como un referente de salud para toda la región.