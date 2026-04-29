La melamina actúa como una lija muy fina y se desgasta.

La costumbre de limpiar la cocina a diario con esponjas plásticas está generando un problema ambiental que pocos conocen. Estos productos, fabricados con melamina, actúan como una lija muy fina que desprende la suciedad, pero también se desgastan con el uso y liberan diminutas partículas de plástico.

Con cada pasada, fragmentos microscópicos de melamina se desprenden y se mezclan con el agua, un fenómeno que parece inofensivo hasta que se analiza en escala global. Un estudio publicado en la revista ACS Environmental Science & Technology reveló que una sola esponja puede liberar millones de fibras durante su vida útil.

Si se considera la cantidad de hogares que usan estas esponjas en todo el mundo, el impacto ambiental es alarmante. Estos fragmentos forman parte de los microplásticos, contaminantes que se dispersan en el ambiente y se acumulan en la cadena alimentaria, generando preocupación entre expertos en medio ambiente.

Lufa natural: una alternativa que llegó para quedarse

Ante esta realidad, muchas personas están buscando alternativas más sostenibles para limpiar sus cocinas sin contribuir a la contaminación plástica. Una de las opciones más recomendadas es la lufa natural, una esponja vegetal que proviene de una planta trepadora y se convierte en una estructura fibrosa biodegradable ideal para fregar.

Otra alternativa que ganó popularidad son los estropajos hechos con fibra de coco o cáscara de nuez triturada. Estos materiales, además de ser resistentes y efectivos para la limpieza, no dependen del petróleo para su fabricación y tienen un impacto ambiental mucho menor al de las esponjas sintéticas.

También se destacan las esponjas de celulosa, que, si bien no son totalmente naturales, representan una opción con menor impacto ecológico. Son muy absorbentes y funcionan bien para la limpieza diaria de platos, vasos y superficies.

La lufa natural es una esponja vegetal biodegradable y efectiva.

Modificar estos hábitos en la cocina puede parecer un detalle, pero su efecto acumulativo es clave para reducir la cantidad de microplásticos que llegan al agua y al ambiente. En un problema global, incluso los gestos más simples pueden marcar una diferencia significativa.

Tres cambios simples en tu cocina para reducir el consumo de plástico

Reducir el plástico en la cocina no requiere una revolución ni gastar una fortuna. Con pequeños cambios de hábitos podés marcar una gran diferencia. Anotá estos dos.

1. Cambiá el papel film por opciones reutilizables. El papel film es práctico pero muy contaminante y difícil de reciclar. Una alternativa simple son los envoltorios de cera de abeja: se adhieren con el calor de las manos, se lavan y duran hasta un año. También podés usar tapas de silicona ajustables para cubrir recipientes o guardar la comida directamente en frascos de vidrio con tapa.

Una sola esponja libera millones de fibras microscópicas de plástico.

2. Usá paños de tela en lugar de rollos de cocina descartables. Los rollos de papel de cocina generan toneladas de residuos. Los paños de tela de algodón o microfibra se pueden lavar y reutilizar cientos de veces. Tené un cesto en la cocina para los usados y lavalos con la ropa de casa. Para limpiezas muy sucias, también hay opciones de paños compostables.