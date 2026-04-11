6 ideas inteligentes para dividir un monoambiente sin hacer obras.

Vivir en un monoambiente no es la opción soñada por muchos, y es que implica dormir, comer, incluso, trabajar, en un mismo lugar. Sin embargo, para la gran mayoría que se encuentra en esta situación no hay posibilidades en un futuro cercano de que se revierta, pero esto no tiene que ser sinónimo de malestar. A continuación compartimos 6 ideas para dividir un monoambiente y que se vuelva el hogar soñado.

6 ideas para dividir un monoambiente y aprovechar al máximo los espacio

Existen varias maneras de dividir un monoambiente sin recurrir a obras.

1. Estanterías abiertas para dividir sin cerrar

Las bibliotecas o estanterías sin fondo son una de las soluciones más prácticas. Permiten separar, por ejemplo, el sector del dormitorio del living, sin bloquear la luz ni achicar visualmente el ambiente. Además, cumplen una doble función: organizan y decoran. Libros, plantas o cajas pueden ayudar a darle personalidad al espacio sin perder funcionalidad.

2. Cortinas o paneles livianos

Una opción simple y económica es usar cortinas para dividir sectores. Pueden abrirse durante el día para integrar el espacio y cerrarse por la noche para generar privacidad, especialmente en el área de descanso. Los paneles de tela o incluso las cortinas tipo blackout también ayudan a controlar la luz, lo que suma un plus en el sector dormitorio.

3. Biombos prácticos y versátiles

El biombo es un clásico que volvió con fuerza. Es liviano, fácil de mover y no requiere instalación. Se puede usar para separar el dormitorio o armar un pequeño espacio de trabajo dentro del monoambiente. Además, hay opciones de distintos estilos, más modernas, de madera o con diseños, que también funcionan como elemento decorativo.

4. Alfombras para delimitar espacios

Aunque no dividen físicamente, las alfombras ayudan a marcar zonas de manera visual. Por ejemplo, una alfombra puede definir el living y otra el espacio de la cama. Es un recurso muy usado en departamentos chicos porque ordena el ambiente sin recargarlo ni ocupar espacio extra.

5. Muebles multifunción como separadores

Algunos muebles pueden cumplir el rol de división sin necesidad de sumar estructuras nuevas. Un sillón, una cómoda o incluso una isla de cocina pueden funcionar como límite entre distintos sectores. Este tipo de soluciones son ideales para mantener la circulación fluida y aprovechar cada metro cuadrado al máximo.

6. Plantas y elementos naturales

Las plantas altas o en grupo también pueden funcionar como separadores sutiles. No solo ayudan a dividir, sino que aportan frescura y hacen que el espacio se sienta más vivo. Combinarlas con macetas de distintos tamaños o soportes a diferentes alturas puede generar un efecto visual interesante sin necesidad de intervenir el espacio de forma permanente.