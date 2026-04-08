Embellecer el balcón: ideas de plantas que aguantan el frío en otoño e invierno.

Quienes viven en la gran ciudad o alrededores no suelen tener un jardín donde plantar. Sin embargo, el balcón de un departamento es un gran sitio donde hacer lucir las plantas, aunque al estar tan expuestas hay que tener ciertas precauciones, como con el frío del otoño e invierno. A continuación compartimos ideas de plantas para tener durante estas estaciones.

Ideas de plantas que aguantan el frío

La lavanda es una de las plantas que toleran el frío de otoño e invierno.

Lavanda

La lavanda es una de las plantas más elegidas para balcones, no solo por su aroma relajante sino también por su gran resistencia al frío. Tolera muy bien las bajas temperaturas e incluso puede soportar heladas leves, siempre que tenga buen drenaje. Además, necesita poco riego y mucho sol, por lo que es ideal para quienes buscan una opción decorativa y de bajo mantenimiento durante el invierno.

Pensamientos

Los pensamientos son flores clásicas de invierno que aportan color cuando la mayoría de las plantas entran en reposo. Resisten muy bien el frío y florecen incluso en temperaturas bajas, lo que los convierte en aliados perfectos para embellecer balcones en esta época. Se adaptan tanto a macetas como a jardineras y requieren riego moderado y buena luz.

Caléndula

La caléndula es otra excelente opción para sumar tonos cálidos en invierno. Esta planta no solo tolera el frío, sino que también florece durante gran parte de la temporada invernal. Es fácil de cuidar, necesita sol directo y riego regular sin encharcar. Además, tiene propiedades medicinales, lo que suma un valor extra a su presencia en el balcón.

Romero

El romero es una planta aromática muy resistente que se adapta perfectamente a climas fríos. Soporta bajas temperaturas, viento y sequías moderadas, por lo que es ideal para balcones expuestos. Además de su uso culinario, aporta un verde intenso y una fragancia agradable. Requiere sol pleno y riego moderado.

Helecho

Aunque suele asociarse a interiores, algunos tipos de helechos pueden adaptarse a balcones protegidos del frío extremo. Prefieren la sombra o semisombra y ambientes húmedos, por lo que son ideales para espacios resguardados del viento. Aportan un toque frondoso y elegante, ideal para contrastar con otras plantas de invierno.

Brezo

El brezo es una planta típica de climas fríos que florece en invierno, ofreciendo pequeñas flores en tonos rosados, blancos o violetas. Es muy resistente y se adapta bien a macetas, siempre que tenga buen drenaje. Su aspecto delicado contrasta con su gran capacidad para soportar temperaturas bajas.

Ciclamen

El ciclamen es una de las plantas estrella del invierno. Sus flores vistosas en tonos rosas, rojos y blancos alegran cualquier balcón incluso en los días más fríos. Prefiere temperaturas frescas y luz indirecta, y requiere un riego cuidadoso para evitar el exceso de humedad en las raíces.