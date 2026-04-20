La planta originaria del Mediterráneo logró adaptarse a regiones frías como la Patagonia andina y el Alto Valle.

La caléndula (Calendula officinalis) se destaca por su resistencia y capacidad para florecer incluso cuando las temperaturas bajan. Sus flores en tonos naranjas y amarillos no solo aportan color a jardines, macetas o canteros, sino que también atraen insectos polinizadores esenciales para mantener un ecosistema saludable.

Esta planta, originaria del Mediterráneo, logró adaptarse a regiones frías como la Patagonia andina y el Alto Valle, soportando heladas suaves. Cuando está bien ubicada, la caléndula puede florecer durante todo el otoño y el invierno, y aunque las temperaturas desciendan mucho, vuelve a brotar sin inconvenientes en primavera.

Su cultivo es muy versátil: se puede plantar en macetas, canteros o directamente en la huerta. Además, es una aliada natural para el control de plagas, ya que ahuyenta insectos dañinos y atrae abejas, lo que favorece la polinización y el equilibrio ambiental.

Más allá de su belleza, la caléndula es reconocida por sus propiedades terapéuticas. Posee efectos antiinflamatorios, cicatrizantes y calmantes, y se utiliza en cremas, infusiones, tinturas o compresas para tratar diversas afecciones. En la cosmética natural, su acción regeneradora la convierte en un ingrediente fundamental.

Una ventaja práctica es que podés dejar secar sus flores para recolectar semillas y prepararte para el próximo ciclo. También se reproduce sola si la dejás en el mismo lugar, ya que sus semillas caen y germinan con facilidad, facilitando su mantenimiento.

La caléndula se destaca por su resistencia y capacidad para florecer en otoño e invierno.

Por todo esto, la caléndula no solo alegra la vista, sino que también puede ser una gran compañera para el autocuidado diario, promoviendo una conexión más profunda con la naturaleza y fomentando la armonía en tu entorno.

En definitiva, esta planta sencilla tiene el poder de transformar cualquier espacio y aportar beneficios que van más allá de lo estético, convirtiéndose en un verdadero tesoro para quienes buscan un estilo de vida saludable y natural.

Chau hormigas del jardín: 4 trucos caseros para eliminarlas

Las hormigas en el jardín son un problema habitual que muchos hogares argentinos enfrentan, y aunque la solución más rápida suele ser recurrir a productos químicos que pueden ser caros, existen varias opciones naturales que se pueden probar con ingredientes que seguramente tenés a mano.

Tierra de diatomeas: Este polvo mineral se puede espolvorear alrededor de las plantas o en la entrada de los hormigueros. No es tóxico y actúa rápido, dañando el exoesqueleto de las hormigas y ayudando a controlarlas sin afectar el ecosistema.

Este polvo mineral se puede espolvorear alrededor de las plantas o en la entrada de los hormigueros. No es tóxico y actúa rápido, dañando el exoesqueleto de las hormigas y ayudando a controlarlas sin afectar el ecosistema. Café: Los restos de café usados son un repelente natural potente. Solo tenés que guardarlos y esparcirlos cerca de las plantas o sobre los caminos por donde circulan las hormigas, ya que su aroma intenso las mantiene alejadas.