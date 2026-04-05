Las flores que hay que plantar en otoño para tener un jardín soñado en el verano 2027.

Con la llegada del otoño en el hemisferio sur, el jardín entra en una etapa clave que muchos subestiman. Lejos de ser un período de pausa, los especialistas coinciden en que es uno de los mejores momentos del año para plantar, pues las temperaturas más suaves, la menor exposición solar y la humedad del suelo favorecen el desarrollo de raíces fuertes que serán determinantes para una floración explosiva en primavera y verano.

Pensar el jardín en otoño es, en definitiva, proyectar el verano. Y elegir las especies correctas puede marcar la diferencia entre un espacio apagado y uno lleno de color en 2027.

Las flores clave para plantar en otoño

Entre las opciones más recomendadas aparecen especies resistentes al frío, de crecimiento progresivo y gran capacidad de adaptación:

Pensamientos y violas

Son clásicos de esta temporada. Se adaptan muy bien a temperaturas bajas, crecen rápido y pueden florecer desde otoño hasta entrada la primavera, asegurando continuidad de color.

Caléndulas

Además de su estética vibrante en tonos amarillos y naranjas, son fáciles de cultivar y muy resistentes. Funcionan tanto en canteros como en macetas.

Crisantemos

Considerados la flor emblemática del otoño, aportan volumen y variedad cromática. Son ideales para estructurar el jardín y mantenerlo activo durante meses.

Durante el otoño, las plantas concentran su energía en desarrollar raíces profundas.

Amapolas

De estilo más silvestre, son perfectas para quienes buscan un jardín natural y dinámico. Se siembran directo en tierra y florecen con fuerza tras el invierno.

Camelias

Si bien requieren ciertos cuidados, son una apuesta a largo plazo: sus flores grandes y elegantes aparecen en los meses fríos y preparan el escenario para un jardín sofisticado.

Bulbos como el azafrán

Ideales para quienes buscan anticipar floraciones de primavera-verano. Plantados en otoño, aprovechan el invierno para desarrollarse bajo tierra.

Por qué el otoño es la mejor inversión para tu jardín

El secreto está bajo la superficie. Durante esta estación, las plantas concentran su energía en desarrollar raíces profundas, lo que les permite llegar fortalecidas a la primavera y explotar en verano. Además, al haber menos calor extremo, disminuye el estrés hídrico y se requiere menos riego, lo que facilita el mantenimiento y mejora la tasa de éxito, incluso para jardineros principiantes.