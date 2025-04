Fácil de cuidar, preciosa y con un aroma delicioso: la flor ideal para plantar en otoño.

Tener una planta en otoño e invierno es posible, incluso si no tenés tiempo para dedicarle a la jardinería o si vivís en un departamento chico. Ninguna de estas cosas es un impedimento para tener esta planta en tu hogar, que además de ser muy bella, tiene un aroma exquisito. Aunque las temperaturas bajen y los días se acorten, hay muchas plantas que no solo resisten estas estaciones, sino que además embellecen cualquier espacio sin exigir grandes esfuerzos. Si no tenés tiempo y energía para dedicarle horas al jardín, no te preocupes: existen opciones resistentes, decorativas y de bajo mantenimiento.

La clave está en elegir plantas que se adapten bien al clima y que no requieran cuidados intensivos. No es necesario que seas un experto en el tema, ni mucho menos que sigas una rutina de riego rigurosa. Algunas especies siguen creciendo y floreciendo incluso en los meses más fríos, aportando vida y color sin demasiado trabajo. Son ideales para balcones, patios, o incluso interiores con buena luz natural.

Una de estas joyas es el jazmín chino. Esta planta trepadora es resistente, perfumada y muy fácil de cuidar. Florece a fines del invierno y durante la primavera, llenando el aire con un aroma suave y agradable. Su gran ventaja es que requiere poco riego, se adapta bien a diferentes tipos de suelo y puede crecer tanto en macetas como en tierra firme. Además de ser decorativo, es ideal para cubrir pérgolas, muros o rejas, creando un efecto natural y acogedor en cualquier rincón del hogar. El jazmín chino es una de las mejores elecciones para tener verde en casa todo el año, tanto por su belleza como por su fácil mantenimiento.

Una experta reveló el secreto para que tus flores se mantengan en otoño e invierno

Una experta en jardinería reveló el secreto para cuidar las plantas durante otoño e invierno y que resistan a las bajas temperaturas. La gran mayoría de las plantas no son tan resistentes al frío, con excepción de algunas especies. Es por esto que si tenés varias plantas en tu jardín o balcón, es importante que conozcas cada una de ellas, sus características, cuidados y necesidades, para que sepas exactamente cómo hacer que te duren más.

Liliana Macias, especialista en jardinería y propietaria del vivero Las Lilas, ubicado en la provincia de San Juan, reveló en el programa Yo te invito los secretos para cuidar a las plantas en otoño e invierno. La dueña del vivero destacó que el secreto para el cuidado de las plantas radica en conocer bien cada especie y no excederse con el riego.

Una vez identificada la planta, es posible investigar su lugar de origen y adaptar el ambiente interior para que crezca en condiciones óptimas. Además, señaló la importancia de evitar ambientes con aire acondicionado o calefacción, ya que estos generan sequedad y pueden afectar la humedad que necesitan las plantas.

También recomendó agruparlas por tipo, es decir, colocar juntas las tropicales y, por otro lado, las suculentas, para que sus necesidades sean similares. Para quienes están comenzando a decorar sus espacios con plantas, mencionó que las especies más recomendadas son lengua de suegra y potus, debido a su fácil mantenimiento. No obstante, también sugirió syngonios y helechos como buenas opciones para principiantes.

En cuanto al uso de fertilizantes y riego, aclaró que la basura orgánica solo es útil si ha sido compostada previamente. De lo contrario, colocar restos como cáscaras de huevo o café directamente en la tierra de las macetas puede favorecer la aparición de hongos. En el caso de las huertas, la situación es diferente, ya que están al aire libre y reciben luz solar de manera constante.