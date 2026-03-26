Plantas aromáticas ideales para plantar en otoño y llenar tu casa de aroma.

Las plantas no son una decoración más del hogar. Sus cuidados pueden ir desde mínimos hasta alto, dependiendo de la especie, pero si hay algo que es indistinto a esto es la temporada. Con la llegada del otoño, algunas plantas aromáticas se destacan por brillar por sobre otras que prefieren climas cálidos como el de la primavera y el verano.

Plantas aromáticas para tener en el hogar en otoño

El perejil se adapta muy bien al clima fresco del otoño. Las altas temperaturas del verano suelen acelerar su floración, conocida como espigado, lo que vuelve sus hojas más duras y menos sabrosas. En cambio, el otoño permite un crecimiento más lento y sostenido, favoreciendo hojas más tiernas y de mejor calidad.

Hay algunas plantas aromáticas que adoran el otoño.

El cilantro presenta un comportamiento similar. Es una planta sensible al calor, que tiende a florecer rápidamente cuando las temperaturas son elevadas. Durante el otoño, con un clima más templado, prolonga su etapa vegetativa, lo que se traduce en una mayor producción de hojas antes de que aparezcan las flores.

La lavanda, por su parte, se beneficia del otoño para desarrollar su sistema radicular. Aunque es resistente, necesita establecer raíces fuertes antes del invierno. Las temperaturas moderadas y la menor evaporación del agua favorecen ese proceso sin someter a la planta a estrés extremo.

El tomillo es una especie rústica que tolera bien el frío moderado. Plantarlo en otoño le permite asentarse en el suelo sin el impacto del calor intenso, desarrollando una estructura más compacta. Además, al ser una planta mediterránea, prefiere suelos bien drenados y climas no extremos, condiciones típicas de esta estación.

Por último, el orégano también encuentra en el otoño un momento ideal para su implantación. Al igual que el tomillo, necesita tiempo para fortalecer sus raíces antes de enfrentar temperaturas más bajas. El clima otoñal facilita ese proceso y reduce el riesgo de enfermedades asociadas al exceso de calor y humedad.

Cómo cosechar las plantas aromáticas sin dañarlas

A la hora de cosechar las plantas aromáticas hay que tener varios puntos en cuenta, para no dañarlas. En primer lugar, es importante cosechar en el momento adecuado. Lo ideal es hacerlo por la mañana temprano, una vez que el rocío se haya evaporado pero antes de que el sol sea intenso. En ese momento, las hojas concentran mayor cantidad de aceites esenciales, responsables del aroma y el sabor.

El corte debe realizarse siempre con herramientas limpias y bien afiladas, como tijeras de poda. Esto evita desgarrar los tallos y reduce el riesgo de enfermedades. En especies de hoja blanda como el perejil o el cilantro, conviene cortar los tallos más externos desde la base, permitiendo que el centro de la planta siga desarrollándose.

En el caso de plantas leñosas como la lavanda, el tomillo o el orégano, la cosecha debe hacerse recortando las puntas tiernas, sin llegar a las partes más duras del tallo. Por último, es recomendable no retirar más de un tercio de la planta en una sola cosecha, para no generar estrés excesivo.