El gobierno de Formosa lanzó el Fondo INNOVA para financiar startups tecnológicas y proyectos de innovación

En un acto realizado en el Centro de Inclusión Digital, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, anunció la creación del Fondo de Inversión en Innovación “INNOVA”, una herramienta destinada a financiar proyectos de startups con soluciones innovadoras. La iniciativa apunta a impulsar empresas con fuerte perfil en Investigación y Desarrollo (I+D), enfocadas en dar respuesta a desafíos tanto locales como globales.

El lanzamiento también volvió a poner en escena la mirada política del gobernador Gildo Insfrán sobre el rol del Estado como motor del desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento del entramado productivo provincial.

Esta acción se enmarca en una política pública orientada a consolidar un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y la generación de valor agregado local, en línea con las iniciativas que viene impulsando el Gobierno de Formosa para fortalecer la autonomía tecnológica y ampliar las oportunidades de desarrollo para los formoseños. La premisa oficial sostiene que la ciencia y la tecnología no constituyen un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo económico.

Según publicó el portal Agenfor, el ministro explicó que el Fondo INNOVA será financiado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y estará orientado a empresas tecnológicas que, por las características innovadoras y el nivel de riesgo de sus proyectos, suelen quedar excluidas del sistema financiero tradicional al no cumplir con los requisitos bancarios convencionales.

Durante el acto realizado en el Centro de Inclusión Digital, el funcionario detalló además que la iniciativa ofrecerá financiamiento flexible para la creación y consolidación de empresas vinculadas a Investigación y Desarrollo (I+D). En ese marco, adelantó que las líneas de inversión oscilarán entre los USD 200.000 y los USD 600.000, con el objetivo de acompañar proyectos con potencial de innovación y capacidad de impacto tanto regional como global.

Deuda condicionada

A diferencia de los modelos tradicionales de crédito financiero, el Fondo INNOVA funcionará bajo una modalidad de “deuda condicionada”: las empresas comenzarán a devolver el financiamiento cuando “el proyecto alcance el éxito comercial”. Además, el repago estará vinculado al nivel de facturación de cada proyecto, evitando que las PyMEs tecnológicas enfrenten cargas financieras durante su primera etapa de desarrollo.

“Hoy realmente todo es caro y todo se hace cuesta arriba. Por eso, el acompañamiento a través de un programa financiero para las PyMEs tecnológicas es muy importante, queremos que el talento formoseño tenga las condiciones necesarias para innovar, crecer y generar valor agregado desde nuestra provincia”, expresó el titular de la cartera económica, Jorge Ibáñez.

La iniciativa apunta a modificar una lógica de mercado que históricamente limita el acceso al financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Habrá acceso a beneficios que son diferentes a los modelos financieros tradicionales como, por ejemplo, que las empresas comenzarán a devolver el financiamiento cuando “el proyecto alcance el éxito comercial”.

Ciencia, tecnología e inclusión como política de Estado

“La ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión estratégica para nuestra economía provincial”, remarcó el ministro Ibáñez durante el acto, retomando una definición que atraviesa las políticas de inclusión y desarrollo científico-tecnológico impulsadas en Formosa.

Desde el Ministerio de Economía adelantaron que el lanzamiento formal del fondo y las bases de participación se realizará en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico. En los próximos días se llevará a cabo una charla abierta donde se informarán los requisitos, plazos y modalidades de la convocatoria, que será difundida a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía.

De esta manera, el Fondo INNOVA tendrá como objetivo impulsar el desarrollo de startups locales y fortalecer el modelo formativo que impulsa el Gobierno provincial, orientado a la profesionalización científica y tecnológica y a la generación de capacidades en el territorio. En ese sentido, la iniciativa busca descentralizar la producción de conocimiento, evitando su concentración en las grandes ciudades y promoviendo su aplicación en el enramado productivo formoseño.