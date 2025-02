Cómo evitar que las hormigas suban a las plantas.

Las hormigas son uno de los insectos que más invaden nuestras plantas, si bien aparecen fundamentalmente en el jardín, también puede suceder con las plantas del interior. Te contamos cómo podés evitar que las hormigas suban a las plantas, los mejores trucos.

Francisco Pescio, técnico del INTA Área Metropolitana de Buenos Aires, explicó que “existen una gran variedad de hormigas y no todas afectan de la misma manera: tenemos las típicas hormigas coloradas, con su clásico hormiguero elevado que salvo por las molestas picaduras, estas hormigas no se alimentan de vegetales; y existen otro tipo de hormigas coloradas, que no pican que pueden llegar a traer otros problemas, pero no atacan las plantas”.

Por esto, el especialista considera que hay que prestarle especial atención al control de las famosas hormigas negras que dañan las verduras u hormigas cortadoras. ¿Pero cómo las diferenciamos? “Las hormigas cortadoras se diferencian fácilmente de las no cortadoras porque cuentan con espinas en la parte dorsal del tórax (arriba del lomo, en criollo)”, responde el técnico del INTA AMBA.

Cuáles son los mejores trucos para evitar que las hormigas suban a las plantas

Si tenés plantas llenas de las hormigas existen cinco trucos caseros para ayudarte a ahuyentarlas, antes de que invadan los espacios interiores y exteriores de tu casa completamente. La idea es usar productos naturales para evitar intoxicación o matar tus plantas. Además de que puede ser una solución si tenés animales que frecuentemente visitan tu jardín y no podés echar venenos químicos.

Entre los mejores trucos están:

1. Ajo

Este es un compuesto que contiene azufre y en sí su olor resulta molesto para las hormigas. Por ello, este insumo ayuda a ahuyentarlas y mantiene protegida toda la casa. ¿Cómo hacerlo? Solo tenés que poner varios dientes de ajo triturados en una olla con agua y dejar en reposo durante 24 horas como mínimo. Una vez pasado el tiempo de reposo, calentá a fuego lento la mezcla durante 15 minutos y vertela en una botella con pulverizador. Así podés aplicarlo en las plantas que tienen hormigas o donde lo consideres necesario. Recordá no aplicarlo en exceso para no dañarlas.

2. Arroz

Otro de los trucos caseros es el arroz que puede eliminar a las hormigas pequeñas cuando se fermenta dentro de su hormiguero. Sin embargo, algunos dudan de su efectividad porque no existen evidencias científicas que lo avalen. El método es muy simple: consiste en arrojar unos cuantos granos de arroz blanco por el camino utilizado por estos insectos. Al verlos, las hormigas dejarán su carga para recoger los granos y llevarlos al hormiguero. Una vez allí, el calor hace que el arroz se fermente y que las hormigas desaparezcan del jardín o casa sin ningún problema.

3. Cáscaras de naranja

Los cítricos siempre son una buena opción. Las cáscaras de naranja liberan una sustancia muy molesta para las hormigas, según un estudio realizado por la Universidad Nnamdi Azikiwe, en Nigeria. Este es un truco muy fácil y, además, sirve para reciclar. Solo tenés que picar las cáscaras de naranja y ponerlas en las macetas, también podés dejar parte de los trozos pequeños por el camino que suelen transitar para ahuyentarlas.

4. Levadura

La levadura se considera muy irritante para las hormigas, pero no existen evidencias científicas que asegure que sirven para combatirlas. Sin embargo, muchos lo recomiendan. La mezcla es de 100 gr de levadura en un litro de agua con 100 gr de azúcar. Esto lo tenés que poner en envases pequeños y distribuirlos por las zonas del jardín donde haya hormigas.

5. Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es bastante eficaz para repeler las hormigas e impedir que invadan el jardín o la casa. Solo tenés que esparcir este polvo alrededor de las plantas o por el camino que suelen recorrer las hormigas. También se puede conseguir un efecto similar utilizando productos como la sal. Cualquier de los dos dará resultados positivos.